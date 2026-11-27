La serie entre Columbus Crew e Inter Miami tendrá un capítulo decisivo este viernes 27 de noviembre, cuando ambos equipos se enfrenten en el segundo partido de la Primera Ronda de los Playoffs de la MLS 2026. El conjunto de Lionel Messi afronta un compromiso de máxima exigencia, pues una nueva derrota significaría despedirse de la competencia.

COLOMBUS: Schulte; Chambost, Rodríguez, Méndez, Habroune, Amundsen, Zaroury, Farsi, Zawadzki, Moreira y Tapia.

INTER MIAMI: ST Clair; Caicedo, Casemiro, Silva, Fray, De Paul, Segovia, Galarza, Riquelme, Messi y Berterame.



Las Garzas llegan con la obligación de reaccionar después del duro tropiezo sufrido en el primer encuentro, donde fueron goleadas 0-3 en su propio estadio por el Columbus Crew. Gonzalo Tapia, con un doblete, y Habroune fueron los encargados de sentenciar el resultado, en una noche que también dejó la expulsión de Gonzalo Luján para el equipo de Inter Miami.

El panorama es complicado para el conjunto dirigido por Kily González, que necesita conseguir una victoria para igualar la serie y forzar un tercer compromiso. En esta instancia de la MLS no se toma en cuenta la diferencia de goles, por lo que el ganador de dos partidos será quien consiga el boleto a la siguiente ronda de los playoffs.

¿A qué hora y dónde ver Columbus Crew vs. Inter Miami?

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El encuentro está programado para este viernes 27 de noviembre a las 7 de la noche hora de Honduras, en el Scotts Miracle-Gro Field, ubicado en Ohio. Los aficionados podrán seguir las acciones en directo a través de Apple TV, plataforma encargada de transmitir el compromiso.