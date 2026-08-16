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Cristiano Ronaldo confirma lo peor tras casarse: "Será divertido jugar al pádel"

El astro portugués acaba contrato con el Al-Nassr en 2027 y advirtió de que este será "probablemente" su "último año en el fútbol"

Cristiano Ronaldo confirma lo peor tras casarse: Será divertido jugar al pádel

En un reportaje para 'Vogue', Cristiano Ronaldo advirtió de que este será "probablemente" su "último año en el fútbol".
16 de agosto de 2026 a las 10:06

"Probablemente, este será mi último año en el fútbol", confesó Cristiano Ronaldo en una entrevista publicada este domingo por la revista estadounidense Vogue, a la que le aseguró que quiere dejar "un legado espectacular".

Cristiano, de 41 años, habló con la revista de moda junto con su esposa, la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez, con motivo de su reciente boda, y también abordó su futuro tras colgar las botas, afirmando que ya tiene "todo planeado".

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"Ya tengo todo mi futuro planeado. Tengo tantas cosas con las que mantenerme ocupado que es difícil destacar sólo una. Como el fútbol puede dejar un gran vacío, hay que ocupar el tiempo de diversas formas, no solo de una", dijo el delantero portugués, en alusión a sus diversos negocios.

Algunos de ellos incluyen el sector hotelero, las clínicas de implantes capilares, el agua embotellada y los medios de comunicación.

Del mismo modo, CR7 ya habla de hobbies, de cosas que piensa hacer cuando ya no tenga la exigencia diaria de la competición: "Será divertido viajar más, jugar y ver pádel, que me gusta mucho, y continuar disfrutando de lo que me he ganado, o que nos hemos ganado. Porque al fin y al cabo, estos 25 años han sido muy sacrificados".

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Cristiano Ronaldo se encuentra actualmente en Arabia Saudí, donde juega en el Al Nassr, y recientemente disputó su sexto y último Mundial con la selección de Portugal, en el que llegó a octavos de final, en los que el combinado luso cayó eliminado ante España.

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Agencia EFE
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