Arsenal trituró al Manchester City y conquista el primer título de la temporada

Manchester City sigue de vacaciones. El equipo que ahora dirige Enzo Maresca fue goleado por un Arsenal que levantó el primer título de la temporada al conquistar la Community Shield con un contudente 3-0 en Cardiff. Los 'Gunners' abieron el marcador apenas a los 25 segundos del encuentro. El defensor italiano, Riccardo Calafiori, se sumó al ataque y con un remate de derecha venció la portería su compatriota 'Gigio' Donnarumma. Los 'Cityzens' ni siquiera habían tocado el balón.

Pese a tener a sus figuras como Phil Foden, Jérémy Doku, Semenyo, Kovavic y Erling Haaland, el City no lograba reaccionar y recibió el segundo golpe al 27' con un gol de cabeza del alemán Kai Havertz. La defensa del conjunto ciudadano, compuesta por Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly y Khusanov, era muy endeble y permitó el tercer tanto del Arsenal en el amanecer de la segunda mitad. El noruego Martin Odegaard ingresó al área, encaró a Donnarumma, lo dejó en suelo y sin ningún problema envió el balón al fondo de las redes en el 48'. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE