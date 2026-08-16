Arsenal trituró al Manchester City y conquista el primer título de la temporada

Manchester City sigue de vacaciones. El equipo que ahora dirige Enzo Maresca fue goleado por un Arsenal que levantó el primer título de la temporada al conquistar la Community Shield con un contudente 3-0 en Cardiff.
Los 'Gunners' abieron el marcador apenas a los 25 segundos del encuentro. El defensor italiano, Riccardo Calafiori, se sumó al ataque y con un remate de derecha venció la portería su compatriota 'Gigio' Donnarumma. Los 'Cityzens' ni siquiera habían tocado el balón.
Pese a tener a sus figuras como Phil Foden, Jérémy Doku, Semenyo, Kovavic y Erling Haaland, el City no lograba reaccionar y recibió el segundo golpe al 27' con un gol de cabeza del alemán Kai Havertz.
La defensa del conjunto ciudadano, compuesta por Ruben Dias, Gvardiol, O'Reilly y Khusanov, era muy endeble y permitó el tercer tanto del Arsenal en el amanecer de la segunda mitad.
El noruego Martin Odegaard ingresó al área, encaró a Donnarumma, lo dejó en suelo y sin ningún problema envió el balón al fondo de las redes en el 48'.
De esta manera, el equipo de Mikel Arteta se queda con la Community Shield y deja a Enzo Maresca en un mar de dudas durante su primera presentación oficial al mando del City, en relevo de Pep Guardiola.
La disputa de este título se celebró a la espera de lo que deparen los últimos días del mercado, con la venta de Rodri, el interés del City en Enzo Fernández y el del Arsenal en Julián Álvarez.
Mientras tanto, la Premier League arrancará el viernes con el duelo entre los 'Gunners' y el recién ascendido Coventry City; el City comenzará el domingo contra el Bournemouth.