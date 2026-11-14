Lío antes del España-Inglaterra: De la Fuente responde a Tuchel y el alemán ataca a la prensa

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, explicó este sábado que nunca habló de que haya racismo en España, sino que sólo contestó de una manera educada a una pregunta, por lo que consideró que la prensa ha creado confusión, antes del duelo de la Nations League.

“Yo fui muy educado al responder una pregunta y van corriendo a decirle a tu entrenador (Luis de la Fuente) que yo he hablado de que hay racismo en España. Yo nunca he hablado de racismo en España. Sólo respondí a una pregunta sobre lo que había pasado (en 2004). Nunca espero que haya situaciones de racismo. Un vestuario es el sitio con menos racismo en el mundo. La prensa crea muchísima confusión por nada. Eso no debería pasar", advirtió el técnico alemán.

Este sábado, en la rueda de prensa de Luis de la Fuente, DT de España, señaló: “Se lo dices a Thomas: en España no hay racismo, así de contundente. Exactamente igual que en Inglaterra, en España no hay racismo, no somos racistas ninguno”.

Tuchel insistió en que se ha tergiversado su mensaje. “Yo lo que he dicho es que siempre espero un ambiente de respeto. Obviamente, espero que la afición apoye a su equipo. No espero racismo en ninguna parte. Sería una sorpresa si pasa. No debería pasar en ninguna parte. Soy el primero en levantarme sobre este tipo de actos”.

“Cuando me preguntaron qué pasaría si sucediera, yo dije que existe un protocolo, pero yo confío en que vamos a ver en el partido un ambiente totalmente amigable y deportivo y el fútbol unirá a la gente”, añadió.

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Inglaterra se medirá ante 'La Roja' en el Metropolitano para definir al líder del grupo C. “España parece invencible. Lleva una racha impresionante, es muy importante a nivel futbolístico desde hace muchos años, tiene una identidad muy fuerte, una mentalidad competitiva muy potente, han ganado los últimos títulos importantes, como la Eurocopa y el Mundial. Estamos en un momento muy bueno los dos y vamos a intentar ganar. Espero un partido espectacular y queremos ganar”, expresó Tuchel.

“España es un equipo vertical, con un entrenador que lleva mucho tiempo, su fluidez de juego es tremenda, tiene muchos automatismos, muchísima confianza con esa racha sin perder y es impresionante también ver cómo defienden en un esquema 4-4-2. Tienen mucha paciencia, no conceden muchas ocasiones y, si lo hacen, tienen un portero de primer nivel mundial. Lo hacen todo al máximo nivel”, apuntó.

Y habló de Lamine Yamal: “Es de los futbolistas más influyentes del planeta. Es muy importante, de primer nivel, uno de los mejores. Estaba convencido de que iba a estar listo para jugar un partido como este y nos habíamos preparado para su presencia”.

Por otro lado, Tuchel mostró su satisfacción por la disponibilidad de sus 26 jugadores, incluidos Ezri Konsa y Djed Spence y confirmó la titularidad en la portería de James Trafford. “Vamos a darle esta oportunidad. Vamos a confiar en él en este partido de alta presión. Confío plenamente en mi equipo, hemos entrenado muy bien y llegamos a un estadio muy difícil contra el mejor equipo del mundo”.

“Queremos ir más allá y ver hasta dónde podemos rebasar los límites contra la campeona del mundo y en Madrid”, enfatizó el técnico, que recordó que su selección ya estuvo “a punto” de ganarle a España el pasado septiembre en Wembley, con una derrota por 2-3.

Por último, elogió a Harry Kane: “Es crucial para nosotros. Es un líder, un modelo para todos, una figura muy importante. Tiene muchísima personalidad, nos ayuda a conectar distintas fases del juego y participa mucho para llevar el juego desde nuestro campo al contrario. Es clave para nosotros. De eso no hay ninguna dudaa”.