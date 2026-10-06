España rompe récord en la cara de Modric y clasifica a cuartos de final

España selló este martes su pase para los cuartos de final de la Liga de Naciones después de vencer a Croacia (1-2) con dos tantos del jugador del Arsenal Mikel Merino, en otra demostración de eficacia desde la suplencia, con los que remontó el tanto de los balcánicos en la primera parte. Los de Luis de la Fuente, con su cuarta victoria seguida, estiraron en Split hasta los 42 la racha de partidos sin perder con una gran segunda parte después de que en el inicio se vieran sorprendidos por el tesón de los balcánicos, quienes quisieron resarcirse de la humillante goleada ante Inglaterra (0-7).

Es la cuarta ocasión consecutiva en la que la Roja se mete entre los ocho mejores de la Liga de Naciones, con el primero puesto del grupo aún en liza contra Inglaterra, a la que recibirá en el estadio Metropolitano de Madrid el 15 de noviembre. En línea con partidos previos, España, con su once más potente y Lamine Yamal en su cuarto encuentro titular, salió a morder para marcar galones y apropiarse del balón, lo que obligó a Croacia a refugiarse, aunque con otra motivación defensiva respecto a la mostrada ante los ingleses. Con ánimo de resarcirse y restañar su reputación, el combinado de Slave Bilic trató de ganarse la indulgencia de su público a base de presión, orgullo y garra, lo que les llevó a gozar de la primera ocasión en el minuto 13 con un cabezazo de Stanisic. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El brío de los balcánicos, con Modric a la batuta, embarró el juego y desorientó algo a los de De la Fuente, que no encontraron vías de acceso más allá de un par de detalles de Lamine Yamal, bien tapado por hasta tres defensores en cada intento de incursión. Fruto del tesón y de una buena salida a la contra, los balcánicos se plantaron en el área, Matanovic pegó duro abajo y el rechace del guardameta español lo rebañó de cabeza Perisic, de 37 años, para abrir el marcador. La resurrección local, unida a la falta de intensidad de la Roja, pudo tener otro premio a los cinco minutos tras un error con el pie de Unai Simón que dejó a Matanovic solo ante el vasco, que reparó su desliz.

España, poco acostumbrada a ir por detrás, generaba poco peligro, aunque en la recta final de la primera parte afloraron varias ocasiones. Oyarzabal y Olmo tuvieron los primeros conatos y en el añadido, la más clara tras un pase soberbio de Pedri a Lamine Yamal que esta vez no pudo dirigirlo al palo corto de Livakovic como en la ida en Sevilla. De la Fuente, en otra lección de puntería con los cambios, retocó el dibujo en la reanudación y metió a Mikel Merino por Baena, lo que desplazó a la izquierda a Olmo, uno de los focos de atención por su regreso a Croacia seis años después de su etapa en el Dinamo de Zagreb. La entrada del navarro sentó bien a España, que se reencontró con su estilo, al tiempo que los croatas empezaban a resentirse del esfuerzo. En un pase largo de Cubarsí, Lamine Yamal se plantó solo ante el portero del Barça, pero se dejó caer como si simulara un penalti. Al poco, la ocasión fue para Olmo, en otro síntoma del cambio de cara del encuentro, que derivó en el encierro de Croacia en su área ante el acoso español. El muro se derribó en el minuto 61 por medio de Merino, el desatascador por excelencia, que aprovechó un balón suelto dentro del área para soltar su pie izquierdo y batir a Livakovic.