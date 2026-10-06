En Portugal ponen en su lugar a Cristiano Ronaldo: "Debería tener humildad"

El expresidente de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) Gilberto Madaíl pidió este martes "humildad" a Cristiano Ronaldo tras su repentino abandono de la concentración de la selección de Portugal por la importancia que ese organismo, afirmó, ha tenido en la carrera del delantero. "Cristiano Ronaldo debería tener la humildad de reconocer que también fue gracias a la Federación (...) que consiguió lo que tiene, todo el prestigio del que goza hoy", dijo Madaíl en una entrevista con la emisora portuguesa Rádio Renascença.

Madaíl, que presidió la FPF entre 1996 y 2011, lamentó esta polémica que "el país no entiende" y recordó el apoyo y el trato que la FPF brindó a Cristiano a lo largo de toda su carrera. "Me entristeció mucho ver cómo Cristiano Ronaldo recibió apoyo en la selección, la forma en que el (exseleccionador) Luiz Filipe Scolari lo mimó cuando sufrió la desgracia de la muerte de su padre, la forma en que todos en la Federación lo trataban, y ahora esta situación", señaló. "No sé hacia dónde se dirige Cristiano, se dirige hacia lo que él quiere. No sé qué es, ni quiero saberlo", añadió Gilberto Madaíl. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El sucesor de Madaíl en la Federación y presidente entre 2011 y 2025, Fernando Gomes, se negó a "entrometerse" en la situación y mostró su deseo de que se resuelva "de forma satisfactoria".