Hondupino acaricia el ascenso en Honduras tras rotunda paliza frente a Brasilia

Aquí tienes el texto corregido. Se han solucionado los errores de acentuación, puntuación y redacción (como "sirvió y mucha" por "sirvió y mucho", o "idea de la final" por "ida de la final"), manteniendo intacta la idea y el estilo de cada párrafo:
El estadio Raúl Moncada de Trojes no solo fue un hervidero, también fue testigo de un gran paso que ha dado Hondupino para ser el nuevo equipo de la Liga Hondubet.
La localía sirvió y mucho, ya que con el apoyo del aficionado sus jugadores entraron motivados y derrotaron 4-1 a Brasilia por la ida de la final del ascenso en Honduras.
El primer tanto llegó al minuto 26 luego de un pelotazo donde el arquero de Brasilia falló y el número 10, Jefferson Hinestroza, estuvo al rebote y con el arco vacío marcó para desatar la locura en el estadio.
Brasilia no bajó los brazos y rápido, al 38, encontró la igualada tras un disparo de Manuel Cadavid que, en un mar de piernas, se coló en el marco de Hondupino; con este tanto silenciaba a todo el Raúl Moncada.
El marcador era justo hasta el minuto 74, donde comenzó la fiesta para la escuadra local. Tras un desborde efectivo, Luis Reyes estuvo atento y, solo frente al marco, recuperó la ventaja para su equipo.
Por las bandas otra vez, Hondupino encontró el tercero. La misma fórmula, solo que esta vez por la izquierda: la pelota quedó en el centro del área tras algunos rebotes y Cristian Dereck llegó justo para marcar el 3-1 y ya tener una buena ventaja.
La locura en el estadio era evidente, pero faltaba un invitado más. Al 83', para no perder la costumbre, un centro desde la izquierda fue rematado por Jefferson Hinestroza de cabeza para cerrar su doblete y dar un gran paso a la finalísima por el ascenso ante Estrella Roja, que espera tras ser campeón del Apertura.
A Brasilia le queda una chance ante su gente en Río Lindo. El próximo sábado sabe que tiene una losa pesada, pero que pueden hacerlo con su gente.