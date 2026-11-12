Inglaterra cumple ante Croacia y se jugará el liderato con España

Inglaterra cumplió con su papel de favorita ante Croacia (2-1) en el día del homenaje a Harry Kane por su récord de internacionalidades y les permite jugarse el domingo el primer puesto del grupo C de la Liga de Naciones contra España. Los ingleses llegarán a la cita final del grupo a tres puntos de España y con la necesidad de ganar para poder superar a los de Luis de la Fuente. Esa sería la guinda del pastel, ya que el segundo puesto lo tienen asegurado y estarán en los cuartos de final del torneo.

Lo sellaron en un ambiente festivo en Wembley, el día en el que la federación inglesa homenajeó a Kane por su Balón de Oro y por romper el récord de internacionalidades de Peter Shilton. El delantero del Bayern Múnich suma ya 126, uno más que el mítico arquero. Y lo celebró con gol. El 2-1 para poner a Inglaterra por delante en un encuentro que se le estaba complicando sin mucho sentido. Los locales se adelantaron en una jugada que explica muy bien lo gran futbolista que es Kane. Alejado del área, el '9' encontró un centro al segundo palo que centró de primeras Bellingham y Morgan Rogers, en boca de gol y con mucha ayuda de la defensa, convirtió en el 1-0. Era un partido muy controlado para los de Tuchel, que apenas sufrían nada ante los croatas, quienes ya encajaron un 0-7 hace un mes. Sin embargo, el conformismo de Inglaterra, que solo necesitaba un punto para estar en la siguiente fase, les pasó factura. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En un córner en la segunda mitad, Jarred Quansah se confió, cedió la pelota en el área pequeña a Pickford, sin darse cuenta que había un jugador croata rondando la jugada, y Peter Sucic les robó la cartera.

Heading for the UEFA Nations League quarter-finals 🙌Tonight's result secures our place in the final eight next March. https://t.co/QIMyvLMCFe — England (@England) November 12, 2026

Pese a que pudo haber una posible mano de Josko Gvardiol en el remate inicial, el tanto subió al marcador. El primero que encaja Inglaterra en esta Liga de Naciones desde el que les marcó Mikel Oyarzábal. Lejos de entrar en pánico, aunque les valía el punto, Inglaterra tardó un par de minutos en restaurar la victoria. Otra vez con Quansah de protagonista. Esta vez en términos positivos. El defensa del Bayer Leverkusen fue derribado dentro del área por Smolcic y, pese a que el árbitro no lo pitó de primeras, tras revisarlo en el VAR confirmó la pena máxima. Era el momento de Kane, al que Bellingham le pasó el balón. Y no falló para suamr 92 dianas y ser el máximo artillero de la historia de Inglaterra.

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