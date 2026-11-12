Arda Güler clavó un golazo de tiro libre, pero Bélgica desciende a Turquía con una remontada

La selección de Turquía sufrió este jueves una dolorosa derrota por 1-2 frente a Bélgica en el Estadio Gürsel Aksel, resultado que profundiza su crisis en la Liga de Naciones de la UEFA 2026-27. A pesar de jugar ante su afición y adelantarse temprano en el marcador, el conjunto local no pudo sostener la ventaja y sumó su quinta caída consecutiva en la fase de grupos. Con este tropiezo, el combinado turco queda matemáticamente condenado al último lugar del Grupo A1 y pierde la categoría sin haber sumado puntos hasta el momento.

El encuentro correspondiente a la quinta jornada comenzó con un ritmo intenso y con el equipo dirigido por Sergen Yalçın buscando tomar la iniciativa desde el pitazo inicial. La recompensa para los locales llegó al minuto 20, cuando el joven talento Arda Güler ejecutó un tiro libre con maestría para batir al guardameta Senne Lammens. El tanto desató la euforia en las gradas de Esmirna y alimentó la esperanza de conseguir las primeras unidades en el torneo. Sin embargo, la alegría turca duró apenas siete minutos ante la rápida y contundente reacción de los "Diablos Rojos". Al minuto 27, Jérémy Doku desbordó por la banda y envió un centro preciso que Kevin De Bruyne aprovechó para firmar el empate. El golpe anímico desajustó a la zaga local, situación que Bélgica capitalizó de inmediato para darle la vuelta al marcador. Tres minutos después de la igualdad, al 30', Maxim De Cuyper asistió a Charles De Ketelaere, quien definió con frialdad frente al arco de Uğurcan Çakır para establecer el 1-2 definitivo. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el tramo final de la primera mitad, la frustración comenzó a hacerse evidente en el plantel otomano, reflejada en la amonestación recibida por el defensor Ozan Kabak al 32'.

Taking all three points home. 💪#ScoredWithING https://t.co/VMMqymAOiF — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) November 12, 2026

Durante el segundo tiempo, Turquía intentó adelantar sus líneas y dominó ligeramente la posesión del balón con un 51 %. El cuerpo técnico buscó refrescar el ataque con el ingreso de figuras como Hakan Çalhanoğlu y Deniz Gül antes de la hora de juego. Aunque los locales generaron siete remates a puerta, se toparon con una sólida actuación del portero belga Senne Lammens, quien registró cuatro atajadas clave para asegurar el triunfo visitante. En la tabla de posiciones del Grupo A1, la derrota deja a Turquía hundida en el cuarto puesto con cero puntos y una diferencia de goles de -10 tras cinco jornadas disputadas.

Por su parte, Bélgica alcanza las nueve unidades y escala provisionalmente a la segunda plaza, presionando a Francia (10 puntos) e Italia (7 puntos) en la pelea por clasificar a los cuartos de final, a la espera del duelo directo entre franceses e italianos. Con el descenso a la Liga B ya sentenciado, el combinado turco deberá afrontar la sexta y última fecha de la fase de grupos únicamente por el honor deportivo. Su próximo compromiso será el domingo de visita frente a Francia, donde intentará cerrar su participación con una imagen más competitiva ante su afición.

