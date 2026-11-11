De la Fuente explota por críticas a Lamine Yamal: "No aguanto las mentiras"

Luis de la Fuente, seleccionador español, defendió este miércoles a Lamine Yamal de quienes aseguran que ha querido evitar su participación en el encuentro de este jueves ante la República Checa y mostró su indignación por las informaciones que cuestionan el compromiso del jugador del Barcelona, del que espera que pueda incorporarse el viernes a la concentración para disputar el domingo el partido frente a Inglaterra. "Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran", afirmó durante la rueda de prensa previa al encuentro que España disputará en el estadio Letná de Praga. A continuación, explicó los motivos por los que decidió que Lamine Yamal permaneciera en Barcelona y no viajara con el resto de sus compañeros a la capital checa: "Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso", relató.

Por ese motivo, consideró más conveniente que el futbolista continuara su recuperación en las instalaciones de su club y evitara un desplazamiento que podía resultar innecesario si finalmente no estaba en condiciones de entrenarse. "Prefería que se quedara en su casa entrenando con el club y que el viernes, si está bien, se incorporara. ¿Ha quedado claro?", manifestó. Asimismo, expresó su malestar por las especulaciones surgidas alrededor de la ausencia del extremo y criticó la difusión de informaciones que, a su juicio, no se ajustan a la realidad. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. Igual he contado más cosas de las que debiera, pero es la única manera de que la gente sepa con datos cuál es la realidad", señaló. "Eso pasa aquí en el fútbol y en la vida. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir", añadió. También rechazó que Lamine Yamal disfrute de privilegios respecto al resto de internacionales y descartó que las críticas puedan generar malestar dentro del vestuario de la selección española. "No tiene ningún privilegio y los compañeros están tranquilos. Además, tratamos a todos por igual y en estas dos ocasiones también. Lo habríamos hecho con cualquier otro jugador y los jugadores lo saben", aseguró. En ese sentido, comparó a quienes difunden esas versiones con unos maestros de la retórica de la antigua Grecia: "Ya estoy yo para aclararlo y dar luz a algo que la gente. ¿Qué eran los sofistas? Pues eran eso, eran personas que utilizaban argumentos falsos para crear alguna realidad que no tenía que ver nada que ver con la verdad. Es un poco eso. Estoy aquí para dar luz a ese tema"