Técnico de Concacaf podría abandonar su selección para irse al Manchester United

Michael Carrick dirigió el martes el que puede ser su último entrenamiento como técnico del Manchester United. Su futuro se decidirá este miércoles en una reunión con el dueño del equipo, Jim Ratcliffe y todo apunta a que su tiempo en el banquillo de Old Trafford ha llegado a su fin. El técnico inglés asumió el rol de interino en enero, tras la marcha de Rúben Amorim y firmó en mayo un contrato de dos temporadas como entrenador permanente. Sin embargo, el arranque de campaña no ha sido el esperado, con un solo triunfo en Premier League que ha posicionado al equipo antepenúltimo con ocho puntos de treinta posibles. En Champions League son decimoséptimos, con seis unidades de doce.

Carrick parecía haber solucionado su estancia, al menos hasta después del parón, gracias a los dos últimos resultados. El United le remontó un 0-2 al Roma en la 'Champions' e igualó un 0-2 y un 2-4 al Aston Villa el fin de semana, con dos tantos en el tiempo de prolongación incluidos. Pese a estos brotes verdes, tras nueve partidos sin ganar, la directiva de Old Trafford quería esperar al parón por fútbol de selecciones y entonces tomar una decisión. Pese a que las aguas parecían estar más calmadas, los medios en Inglaterra apuntan a que los directores deportivos del United instarán a Ratcliffe a despedir a Carrick, con el finiquito y la búsqueda de un nuevo técnico que ello implica.

LOS CANDIDATOS PARA DIRIGIR AL MANCHESTER UNITED

Los favoritos a asumir el banquillo de Old Trafford son Eddie Howe, que no dirige desde que se marchó del Newcastle United el pasado verano y Julian Nagelsmann, que trabajó con Alemania en la pasada Copa del Mundo. La intención del United es tenerlo cerrado con vistas a la vista a Anfield contra el Liverpool del próximo 22 de noviembre. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Sin embargo, según Fabrizio Romano, Mauricio Pochettino estaría dispuesto a aceptar el banquillo del Manchester United y dejar inmediatamente su cargo como seleccionador de Estados Unidos si ambas partes alcanzan un acuerdo. Las negociaciones entre los directivos del club inglés y el entorno del entrenador estarían en marcha.