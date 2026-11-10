Impensado gigante de Europa quiere fichar a Loris Karius por esta razón

A sus 40 años, Neuer atraviesa un momento delicado tras sufrir una rotura parcial de un tendón del pie derecho en el último encuentro ante el Mainz, un contratiempo físico que lo apartará de los terrenos de juego durante lo que resta de este 2026. A pesar del golpe, la intención del legendario guardameta es recuperarse y volver a competir en 2027, cerrando su carrera sobre el césped y no de forma precipitada.

El futuro en la portería del Bayern de Múnich empieza a perfilarse de cara a la próxima temporada. Ante la más que probable retirada de Manuel Neuer al término del curso 2026/27, la dirección deportiva del club bávaro ya trabaja en la planificación de su relevo generacional.

El plan a largo plazo del conjunto alemán tiene un nombre propio: Jonas Urbig. El joven guardameta de 23 años está llamado a ser el dueño absoluto de la portería bávara en el futuro.

Sin embargo, desde las oficinas del Allianz Arena son conscientes de la necesidad de fichar a un perfil veterano este próximo verano. El objetivo es claro: incorporar a un portero experimentado que no solo compita con Urbig, sino que también le sirva de apoyo y le aporte galones en el vestuario.

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Según la información de Sky Germany, el club maneja una terna de tres guardametas experimentados para ocupar ese rol:

-Oliver Baumann (Hoffenheim): Es el favorito indiscutible para la dirección deportiva. A sus 36 años, el capitán del Hoffenheim es uno de los porteros más fiables y regulares de la Bundesliga. Su gran liderazgo encaja perfectamente en el perfil que busca el Bayern, aunque su fichaje tiene dos pequeños escollos: tiene contrato hasta 2028 y, con 532 partidos en sus botas, está persiguiendo el récord histórico de 602 encuentros de Karl-Heinz Körbel en la Bundesliga. Aceptar un rol secundario en Múnich podría alejarle de esa histórica marca.

-Bernd Leno (Fulham): El exarquero del Bayer Leverkusen y del Arsenal, de 34 años, ve con buenos ojos regresar a Alemania. A diferencia de otros candidatos, Leno estaría dispuesto a aceptar un papel secundario por detrás de Urbig. Su contrato con el Fulham vence en junio de 2027, aunque el club inglés cuenta con una opción unilateral para ampliarlo un año más, lo que marcará su posible salida.

-Loris Karius (Schalke 04): Es la alternativa más sorprendente. Tras relanzar su carrera en el Schalke y ser clave en el regreso del histórico club a la Bundesliga, sus actuaciones han llamado la atención del Bayern. Al igual que Baumann, Karius renovó este año con el Schalke hasta 2028, por lo que cualquier movimiento requeriría un acuerdo económico.