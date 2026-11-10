Golpe para Zidane: regresaría al Real Madrid tras lesionarse en la práctica de Francia

La selección de Francia vive momentos de tensión tras el entrenamiento de este martes. El centrocampista del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, no pudo completar la sesión con sus compañeros debido a unas dolencias en la ingle que han encendido las alarmas en el cuerpo técnico liderado por Zinedine Zidane. Según la información adelantada por el diario L'Équipe, la situación del jugador es delicada y podría obligarlo a abandonar de inmediato la concentración de Les Bleus. En las próximas horas, el futbolista se someterá a exámenes médicos exhaustivos para determinar con exactitud el alcance de esta nueva dolencia física.

Esta posible baja llega en un momento muy delicado para el combinado galo, que tiene por delante dos compromisos clave de la Nations League. Este jueves, el equipo nacional viajará para medirse ante Italia, mientras que el próximo domingo recibirá a Turquía en su estadio. De confirmarse su salida, Tchouaméni se sumaría a una lista de ausencias preocupantes para Zidane, quien ya no puede contar con Pierre Kalulu ni con Marcus Thuram. Cabe recordar que el mediocampista madridista ya se perdió la última convocatoria de septiembre y octubre por precaución, tras arrastrar problemas en el aductor desde el Mundial de Estados Unidos. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En las oficinas del Real Madrid siguen de cerca cada novedad. Aunque la Federación Francesa de Fútbol (FFF) todavía no ha emitido un comunicado oficial, el club blanco aguarda con nerviosismo los resultados de las pruebas médicas para saber si su jugador estará disponible para la vuelta a la competición de clubes.