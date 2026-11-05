El Bayern anuncia la renovación de Harry Kane: ¡el mejor pagado de Europa!

El Bayern Múnich ha renovado el contrato de su goleador Harry Kane, ganador del Balón de Oro 2026, hasta el 30 de junio de 2029, anunció este jueves el conjunto alemán a través de un comunicado. "En el Bayern me siento como en casa: amo el club, a la afición, la ciudad de Múnich; tenemos un equipo fantástico y, en Vincent Kompany, un entrenador fantástico. Me enorgullece mucho formar parte de este club. Toda mi familia es feliz aquí, quería quedarme, ahora estoy deseando que llegue el futuro y quiero ganar muchos más títulos con este magnífico club", declaró el delantero inglés, de 33 años.

El director deportivo de Bayern, Max Eberl, afirmó que "jugadores como Harry Kane aportan al equipo oportunidades únicas. Nos alegra que vaya a seguir siendo una figura clave que marque el rumbo aquí y con la que podamos seguir orientando nuestra plantilla de cara al futuro". Además, el directivo señaló que "esta renovación tan importante" aporta al equipo seguridad a la hora de planificar y "transmite el mensaje de que en el Bayern es posible alcanzar los objetivos más ambiciosos". El presidente del consejo directivo del club, Jan-Christian Dreesen, dijo de Kane que desde que llegó al club en 2023 "ha logrado cosas extraordinarias con sus goles, con su influencia en el juego y como ejemplo a seguir tanto dentro como fuera del campo". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "La renovación de su contrato es un compromiso por el FC Bayern y por una historia que aún tiene mucho que contar", añadió.

𝗙𝗖 𝗕𝗮𝘆𝗲𝗿𝗻 🤝 𝗛𝗮𝗿𝗿𝘆 𝗞𝗮𝗻𝗲Auf viele weitere gemeinsame Momente! ❤️🤍 https://t.co/lzhMMpLAHU — FC Bayern München (@FCBayern) November 5, 2026

SALARIO BASE DE 25 'KILOS' POR AÑO

Según publica The Athletic, el nuevo acuerdo firmado por Kane hasta 2029 es el más lucrativo de toda la historia del Bayern. El delantero se encontraba a las puertas de entrar en los últimos seis meses de su anterior vinculación, pero tanto él como la entidad tenían clara su voluntad de seguir juntos. De acuerdo con esta información, el nuevo contrato lo situaría como el mejor pagado de Europa si se atiende exclusivamente al salario fijo, aunque, según las fuentes consultadas por el medio británico, algunos jugadores podrían superar sus ingresos totales si se contabilizan las primas y los bonus.

En cuanto a las cantidades concretas, Sky Alemania apunta que el goleador pasará a cobrar un mínimo de 25 millones de euros brutos por temporada, lo que le sitúa entre los futbolistas mejor pagados del fútbol europeo. Una cantidad que supera los dos millones de euros brutos al mes y que refleja la dimensión económica del nuevo contrato firmado con el Bayern. Harry Kane llegó al conjunto bávaro procedente del Tottenham en la temporada 2023-2024 y desde entonces ha conquistado dos títulos de Bundesliga, dos Supercopa y una Copa, en ambos casos de Alemania. Con el Bayern ha disputado 161 partidos oficiales y ha marcado 156 goles.