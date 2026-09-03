Raúl Asencio se pronuncia tras escándalos públicos: "Ahora me toca hablar a mí"

Raúl Asencio, jugador del Real Madrid, se ha convertido en el máximo protagonista de esta semana. Primero por ser condenado por conducir ebrio y hoy porque se realizó el juicio del caso del vídeo sexual. Sin embargo, el defensa blanco recibió una excelente noticia este día en el juicio por el caso del vídeo sexual. Asencio ha terminado con su absolución por el cargo de revelación de secretos.

Del mismo modo, ayer también fue condenado ebrio en gran canaria y ha querido lanzar un comunicado oficial sobre todo lo sucedido.

COMUNICADO OFICIAL DE ASENCIO

“Hoy, después de mucho tiempo de silencio y de respetar un proceso judicial en el que siempre confié, puedo decir que he sido ABSUELTO. Y creo que ha llegado el momento de compartir algunas palabras. Durante estos meses he vivido una situación difícil y, en ocasiones, he tenido que ver cómo se publicaban informaciones y opiniones sobre mí antes de que la Justicia se pronunciara. Entiendo y respeto el trabajo de los medios de comunicación y el derecho a informar y opinar, pero también creo que es importante recordar que detrás de cada noticia hay una persona y una familia que viven las consecuencias de todo lo que se publica. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Siempre he confiado en que la Justicia terminaría poniendo las cosas en su sitio. Hoy existe una resolución judicial que habla por sí sola, y la recibo con tranquilidad y con la satisfacción de poder cerrar una etapa que ha sido muy importante para mí. No quiero quedarme con el ruido ni con los momentos difíciles. Prefiero quedarme con el apoyo de las personas que estuvieron a mi lado y que confiaron en mí durante todo este tiempo. Quiero agradecer profundamente a mi familia, a mis amigos, a mi agente, a mis abogados y a todas las personas que me acompañaron y me dieron fuerza cuando más lo necesitaba. También quiero agradecer al Real Madrid y a todas las personas del club que me han demostrado su confianza y me han permitido seguir trabajando, creciendo y disfrutando de lo que más me gusta: jugar al fútbol.