Real Madrid vs. Villarreal EN VIVO: hora y por dónde ver hoy el partido de la fecha 8

El Real Madrid regresa al Santiago Bernabéu después del parón de selecciones con la necesidad de completar una actuación que convenza a su público, contra un Villarreal que pretende prolongar su buena racha tras enlazar dos victorias consecutivas. Los dirigidos por Jose Mourinho tendrán ante sí a una afición que ya manifestó su descontento en el primer tramo de la temporada y que no ha vuelto a ver a los suyos tras la derrota contra el Atlético. "Yo del Bernabéu no comento, lo respeto. Mi esperanza es que el Bernabéu sea capaz de ser justo, y para mí ser justo es también ser inteligente, ser capaz de leer entre las líneas", declaró el técnico portugués en la rueda de prensa previa.



El Real Madrid marcha cuarto en LaLiga, a seis puntos del Barcelona, y el Clásico ya asoma en el horizonte (domingo 25 de octubre). Antes, el equipo blanco jugará tres partidos de los próximos cuatro en su feudo, ante Villarreal, Sevilla y Leipzig. Un estadio muy exigente que quiere dominio y resultados. En la búsqueda de esos resultados, Mourinho hará un cambio obligado respecto a la alineación del derbi, ya que el expulsado Dean Huijsen será reemplazado por Rüdiger. En los laterales, las rotaciones ya usuales del portugués deberían dar entrada a Trent y Carreras en lugar de Dumfries y Cucurella, pero el primero ha sido el último en incorporarse después del parón de selecciones. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE En el centro del campo, la duda hasta el último momento será el estado de forma de Fede Valverde, que sufrió contra el Atlético un esguince de tobillo de grado 3, pero ya ha entrenado con el grupo. El francés Tchouaméni no fue con Francia durante la ventana FIFA para coger ritmo en Valdebebdas y apunta a la titularidad. En cuanto a los delanteros, Mourinho avisó que "no pueden jugar todos juntos". Confirmó que Kylian Mbappé será titular, porque "no ha fallado" al equipo a pesar de las polémicas en las que se ha visto envuelto en el parón, pero no concretó si estará acompañado por Diomande, Vinicius, Bellingham o Güler.

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El Villarreal, por su parte, afronta el retorno del campeonato liguero con las dudas de cómo están sus internacionales y algunos de sus jugadores con molestias, y de si el equipo es capaz de mantener la dinámica positiva a la que llegó al parón tras dos triunfos al hilo. El 'Submarino amarillo' tiene otro encuentro, de Champions League, el martes en casa frente al Napoli, por lo que el técnico Íñigo Pérez podría reservar a alguno de los internacionales que han regresado a última hora y solo han podido participar en un entrenamiento, como Nathan Saliba, Tani Oluwaseyi o Alex Freeman. El extremo canadiense Tajon Buchanan es baja en el Bernabéu por una lesión en los isquiotibiales, mientras que son duda para el once inicial Juan Foyth y Santi Comesaña, tras regresar ambos de sendas lesiones. HORA Y TRANSMISIÓN El partido entre Real Madrid y Villarreal en el Bernabéu dará inicio a partir de la 1:00 PM de Honduras y se podrá seguir a través de las pantallas de Sky Sports. En España arranca desde las 8:00 PM por la señal de M+ LaLiga TV y Movistar Plus+.



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