Arteta se convierte en el DT mejor pagado de Inglaterra: su nuevo contrato con el Arsenal

Mikel Arteta ha renovado su contrato como entrenador del Arsenal hasta 2030, lo que le permitirá continuar su gestión al frente del equipo, según informó este miércoles el club inglés.

Ganador de la Premier League en la temporada pasada, el Arsenal acordó la firma de un vínculo que se consideraba un mero trámite, dado que se daba por hecho su continuidad.

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Con este nuevo contrato, Arteta se convertirá en el tercer entrenador con más tiempo al frente del equipo, sólo por detrás de Arsène Wenger y George Allison. Además, tras la marcha de Pep Guardiola en verano, ya es el técnico más longevo en la liga inglesa.

Asimismo, Arteta percibirá un salario alrededor de los 20 millones de libras (26 millones de euros), que le colocan como el mejor pagado de la competición.

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"Es un privilegio vincular mi futuro al club y seguir trabajando con personas excepcionales que desean lo mejor para el Arsenal. Este club es único, tanto por su carácter como por las emociones que transmite; me siento profundamente privilegiado de que nuestro camino juntos continúe", subrayó el DT español en un comunicado.