¡David Silva sale del retiro y sorprende con su nuevo club a sus 40 años!

El mismo día en que se anunció la retirada del delantero Pedro Rodríguez, uno de los pocos jugadores de la selección española que ganó el Mundial-2010 que aún seguía en activo, otra de las estrellas de aquel equipo ha oficializado su regreso a los estadios: David Silva. El histórico capitán del Manchester City, que se jubiló en 2023 con la Real Sociedad tras una lesión de rodilla, confirmó a sus 40 años que ficha por el Supreme Sha Tin, equipo de la Premier League de Hong Kong.

"Estoy muy contento de unirme al Supreme Sha Tin en esta experiencia, con muchas ganas de ir a Hong Kong, de disfrutar de la cultura de la gente y de la gastronomía en Sha Tin", aseguró elveterano mediocampista, en un vídeo publicado en su Instagram.

El club hongkonés anuncia en la misma red social el fichaje de Silva, que precisa que se ha producido después de que el jugador canario haya superado unas pruebas médicas. "Anunciamos oficialmente que el legendario centrocampista español con el dorsal número 21, David Silva, se ha incorporado oficialmente al Supreme Sha Tin. Llegará pronto a Hong Kong para instalarse, incorporarse a los entrenamientos del equipo y ponerse a punto para alcanzar su mejor forma física antes de debutar sobre el terreno de juego", remarca el Supreme Sha Tin, dirigiéndose a sus aficionados. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Silva se convertirá además en uno de los nombres más reconocibles que hayan pasado recientemente por el fútbol de Hong Kong. Su llegada pone el foco en grandes figuras de LaLiga que probaron suerte en la liga asiática, como Diego Forlán, que en 2018 militó en el Kitchee, uno de los principales clubes del país, o Asier Illarramendi, que juega actualmente en este equipo.

