El discurso de Messi en su despedida y apunta contra los enemigos de la Selección

Leo Messi disputó este martes su último partido con la selección argentina. El delantero de 39 años le puso punto y final a una gloriosa etapa con la Albiceleste goleando a Benín por 3-0 en el Estadio Monumental, casa de River Plate, en Buenos Aires. El rosarino hizo un gol y dio dos asistencia en su última presentación. Una vez consumada la victoria, tomó el micrófono sobre el terreno de juego y se dirigió hacia todos los aficionados.

"Es difícil decir algo hoy, hay muchas emociones, se me cruzan muchas cosas. En lo primero que pienso es en mi viejo. No me queda más que agradecer, como lo dije en la carta de despedida. Fue un orgullo muy grande defender esta camiseta durante más de 20 años. Hasta en los peores momentos que hemos pasado y hemos tenido, nunca dejé de luchar, de pelear, de dar el máximo y estar siempre", arrancó Messi en su emotivo discurso. Y añadió: "No venir más va a ser un dolor muy grande. Les juro que me gustaría venir toda la vida, porque jugar en la selección argentina es lo más lindo que te puede pasar". "Si bien quiero estar toda la vida acá, siento que es el momento. El último Mundial fue demasiado lo que me tocó vivir. Tuvimos el sueño de volver a ser campeones del mundo, estuvimos muy cerquita y la realidad es que no pasó nada raro. Dimos todo, el partido con Inglaterra fue un desgaste muy grande para nosotros a nivel piernas y emocional. La realidad es que llegamos con lo justo. Peleamos como siempre, como hicimos siempre con esta camiseta, con todos los compañeros con los que me tocó compartir. No tengan dudas de que todos los compañeros que tuve al lado siempre dejaron todo por esta camiseta", explicó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE "Agradecer a mis compañeros por este tiempo que compartí con este grupo, que me hicieron cumplir el sueño de chiquito, ser campeón del mundo, de América, de la Finalissima, de todo lo que jugamos. Fue un orgullo enorme compartir dentro y fuera de la cancha con ellos. Era salir a competirle a cualquiera porque sabía que tenía guerreros al lado que dejaban la vida", sostuvo.

Messi aseguró que "voy a extrañar muchísimo jugar acá. Tuve la suerte de ir por todo el país y siempre recibí un cariño enorme. Soy un agradecido por lo que me tocó vivir. Agradezco todo este tiempo que, siempre donde fui, fue a cancha llena, sea el partido que sea: Mundial, Copa América... Estaban en todos lados haciendo un esfuerzo enorme, porque sabemos lo difícil que es y siempre somos locales en todos lados. Eso nosotros lo sentimos". "En este lugar me tocó vivir uno de los días más felices de mi carrera: cuando volvimos a jugar después de ganar el Mundial. El haber vivido lo que viví ese día no me lo voy a olvidar nunca más. Fue hermoso. Al día de hoy, veo videos y me emociono. Ese día quedará en la historia mía, de todos ellos, de mi familia... Fue espectacular, muchísimas gracias", agregó. "Hoy, nuevamente acá, seguramente me toca vivir el día más triste de mi carrera, porque es donde le digo adiós a la selección y a todos ustedes. Voy a extrañar defender los colores de la selección, pero ahora voy a estar de ese lado, con todos ustedes, bancando a todos estos chicos y lo que venga. Siempre unidos", subrayó el capitán. Pese a todo lo conseguido durante los últimos años, Messi remarcó que la Albiceleste tiene enemigos. "Quedó más que demostrado que, cuando nos juntamos y estamos unidos somos más fuertes que cualquiera y superamos cualquier cosa. Van a venir momentos duros, seguro, porque no es normal lo que se hizo en todo este tiempo. Y en esos momentos duros tenemos que estar nosotros acompañando más que nunca. Como les digo siempre a ellos, como les dije en la última charla: para conseguir objetivos grandes hay que hacer grupos fuertes, unidos, porque hay gente que quiere ver mal a la selección. No hay que darles el gusto".