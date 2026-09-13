  1. Internacionales
  2.  Premier league

City no tuvo que ganar: admiten error en el gol de Haaland: "El VAR no reconoció"

El comité de árbitros de la Premier League ha reconocido el error en el gol de Haaland en el Manchester United - Manchester City.

City no tuvo que ganar: admiten error en el gol de Haaland: El VAR no reconoció

Michael Oliver fue el árbitro central del derbi de Manchester en el que City se llevó la victoria.
13 de septiembre de 2026 a las 15:35

Pro Referees’, el comité de árbitros del fútbol inglés que supervisa la Premier League, entre otras competiciones, admitió este domingo un “error de juicio” al conceder el gol de Erling Haaland que dio la victoria este domingo al Manchester City contra el Manchester United, por la posición de fuera de juego de Enzo Fernández y su incidencia en la acción.

Inicialmente, el árbitro Michael Oliver invalidó el gol por una posible posición de fuera de juego de Erling Haaland, que partió legalmente.

El polémico gol de Haaland en el triunfo del City ante United: "Ridículo estrepitoso"

Sin embargo, en el recorrido de la jugada, en el centro al área, sí está en fuera de juego Enzo Fernández, cuya intención es rematar el balón, antes de que llegue el balón al atacante noruego para empujar el 0-1 en el minuto 60 del choque en Old Trafford.

"La decisión en el campo fue en fuera de juego contra Erling Haaland. Eso fue revisado por el VAR y se encontró en posición de legal”, repasó un portavoz del organismo, según recogen diversos de comunicación ingleses.

“En el mismo ataque, se estableció que Enzo Fernández no jugó el balón, por tanto, cualquier falta de fuera de juego es subjetiva”, abundó el citado comité.

Arsenal sufre dura presión del Manchester City: así queda la tabla de la Premier League

Pero, "sin embargo", añadió que, “en esta ocasión, el VAR no reconoció el probable impacto de su posición y debería haber recomendado una revisión en el campo”.

‘Pro Referees’ también reveló que ha contactado con el Manchester United durante “esta noche” para “reconocer” lo que consideran “un error de juicio”. “Se realizará una revisión del incidente”, agregó.

Unime ahora al canal
EFE
EFE
Agencia EFE

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias