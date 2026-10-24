Tabla de la Premier League: Manchester City perdió su invicto y Arsenal lo alcanza

La Premier League se ha encendido por completo tras una octava jornada frenética. El Manchester City perdió su invicto este sábado tras caer 2-1 en campo del Aston Villa, un tropiezo que aprovechó a la perfección el Arsenal para ponerse a tiro del liderato y desatar una auténtica batalla en la cima de la tabla de posiciones. El equipo dirigido por Enzo Maresca llegaba a Villa Park con un registro impecable de siete victorias consecutivas. Sin embargo, se topó con un Aston Villa implacable comandado por el delantero Nicolas Jackson, quien se vistió de héroe con un doblete (6' y 60').

A pesar del esfuerzo de Erling Haaland, quien anotó el empate transitorio de cabeza al 52', el cuadro ciudadano sufrió su primera derrota de la temporada liguera.

La caída del City abrió una ventana de oportunidad que el Arsenal no dejó pasar. Los 'Gunners' firmaron un triunfo crucial ante el Everton en el Emirates Stadium (2-0) con los tantos de Konsa al 7' y Gabriel Magalhaes en el 68', lo que altera drásticamente el panorama en la parte alta de la clasificación. Con estos resultados, la lucha por el título de la Premier se aprieta al máximo. El City se mantiene en la primera posición con 21 puntos por los goles de diferencia, pero el colchón de ventaja que arrastraba ha desaparecido por completo tras dejar ir las tres unidades. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Por su parte, el Arsenal alcanzó al conjunto celeste y se ubica en el segundo puesto también con 21 puntos. El equipo de Mikel Arteta acecha el liderato y podría saltar a la punta en la próxima jornada si derrota al Liverpool en Anfield y el City cae o empata de local frente a un Brigthon que marcha en el tercer puesto con 16 unidades. Cabe mencionar que el Chelsea de Xabi Alonso se sitúa en el cuarto escalón y podría llegar a los 16 puntos si derrota más tarde al Tottenham en Stamford Bridge.