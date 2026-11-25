Raheem Sterling fue condenado este miércoles a 12 meses de prisión suspendida por el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, luego de declararse culpable de los delitos de conducción temeraria y posesión ilegal de óxido nitroso.

Con esta resolución judicial, el delantero inglés evitará ingresar a la cárcel siempre y cuando no vuelva a infringir la ley durante los próximos 18 meses.

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Además de la pena privativa de libertad condicionada, el juez impuso al futbolista la obligación de cumplir 100 horas de trabajo comunitario y ordenó la retirada de su permiso de conducir por un periodo de dos años.

Asimismo, Sterling recibió una condena paralela de dos meses de prisión suspendida tras admitir que se negó a facilitar una muestra de aliento a los agentes policiales que atendieron el incidente. Los hechos que derivaron en este proceso judicial ocurrieron el pasado 28 de mayo en las carreteras del condado de Hampshire, al sur de Inglaterra.

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Según los informes presentados durante la audiencia, varios testigos alertaron a las autoridades sobre la manera errática y peligrosa en la que el jugador manejaba su vehículo de lujo, un Lamborghini, momentos antes de que perdiera el control y terminara estrellándose.