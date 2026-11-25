Raheem Sterling fue condenado este miércoles a 12 meses de prisión suspendida por el Tribunal de Magistrados de Basingstoke, luego de declararse culpable de los delitos de conducción temeraria y posesión ilegal de óxido nitroso.
Con esta resolución judicial, el delantero inglés evitará ingresar a la cárcel siempre y cuando no vuelva a infringir la ley durante los próximos 18 meses.
Repasá la tabla de posiciones de la Premier League
Además de la pena privativa de libertad condicionada, el juez impuso al futbolista la obligación de cumplir 100 horas de trabajo comunitario y ordenó la retirada de su permiso de conducir por un periodo de dos años.
Asimismo, Sterling recibió una condena paralela de dos meses de prisión suspendida tras admitir que se negó a facilitar una muestra de aliento a los agentes policiales que atendieron el incidente. Los hechos que derivaron en este proceso judicial ocurrieron el pasado 28 de mayo en las carreteras del condado de Hampshire, al sur de Inglaterra.
Según los informes presentados durante la audiencia, varios testigos alertaron a las autoridades sobre la manera errática y peligrosa en la que el jugador manejaba su vehículo de lujo, un Lamborghini, momentos antes de que perdiera el control y terminara estrellándose.
Raheem Sterling has been handed a 12-month prison sentence, suspended for 18 months, for dangerous driving.The judge described him as a man of good character, praising his exemplary conduct and successful football career, during which he was seen as a role model for young people.— Mukhtar (@I_amMukhtar) November 25, 2026
Al llegar al lugar del siniestro y proceder con la inspección de rutina, los efectivos de la policía hallaron dentro del carro seis bombonas de óxido nitroso, sustancia popularmente conocida como "gas de la risa", junto con un globo utilizado para su inhalación. Cabe recordar que la posesión de este compuesto con fines recreativos está estrictamente penalizada por la legislación del Reino Unido desde el año 2023.
Durante la vista oral, la defensa del atacante de 31 años reconoció la responsabilidad de su cliente en las infracciones cometidas, lo que permitió cerrar el caso sin necesidad de celebrar un juicio prolongado.
El tribunal valoró su declaración de culpabilidad al momento de dictar las medidas sustitutivas a la prisión efectiva, subrayando la gravedad del riesgo generado en la vía pública.
Este revés judicial llega en un momento de incertidumbre profesional para el internacional inglés, quien actualmente se encuentra sin equipo. Tras haber defendido los colores de algunos de los clubes más importantes de la Premier League, como el Liverpool, Manchester City, Chelsea y Arsenal, Sterling disputó la pasada temporada en las filas del Feyenoord neerlandés antes de quedar como agente libre.