Finalmente se acabó la novela. El Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) falló este martes a favor de la Federación Senegalesa de Fútbol y restituyó oficialmente a Senegal como campeón de la Copa Africana de Naciones. Con esta resolución definitiva, la máxima instancia de justicia deportiva anula la decisión previa de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), que meses atrás había despojado al conjunto senegalés del trofeo para adjudicárselo en los despachos a Marruecos.

El origen del conflicto se remonta a la accidentada final disputada el pasado 18 de enero en Rabat. En los minutos finales del tiempo reglamentario, el señalamiento de un penal a favor de Marruecos desató fuertes protestas que llevaron a varios futbolistas senegaleses a abandonar momentáneamente el terreno de juego. Tras una breve interrupción, el equipo regresó al campo, Brahim Díaz erró la pena máxima para el cuadro marroquí y Senegal terminó imponiéndose 1-0 en la prórroga. A pesar de lo ocurrido sobre el césped, la Real Federación Marroquí de Fútbol impugnó el desenlace alegando el abandono temporal del rival. En marzo, el Comité de Apelación de la CAF dio la razón a Marruecos, revirtió el marcador obtenido en el estadio y decretó un triunfo administrativo de 3-0 a favor de los marroquíes, desatando una crisis institucional sin precedentes en el fútbol africano. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

OFICIAL: Senegal é o vencedor da CAN 2025TAS reverteu a decisão da CAF de dar o título a Marrocos https://t.co/3e6NDNRzpM — B24 (@B24PT) November 24, 2026

Ante este escenario, Senegal elevó el caso ante el TAS el 25 de marzo para defender la legitimidad de su conquista deportiva. El proceso culminó con una audiencia celebrada a puerta cerrada el 8 de octubre en Lausana, ante un panel arbitral integrado por Gérald Simon, Luigi Fumagalli y Ulrich Haas, quienes evaluaron las pruebas reglamentarias y los testimonios de ambas federaciones. En sus fundamentos jurídicos, el tribunal determinó que la potestad exclusiva para dar por suspendido o abandonado un encuentro recae únicamente en el árbitro principal del partido. Al haber decidido el colegiado reanudar las acciones tras el incidente y dar por válido el desenlace en la prórroga, el TAS concluyó que el resultado deportivo de 1-0 debía prevalecer sobre cualquier sanción administrativa posterior.