Tras el retiro de Messi, otra figura de Argentina lo adelanta: "Es difícil que siga"

Leo Messi anunció su retiro de la selección argentina y dejará un tremendo vacío después de 21 años defendiendo la camiseta celeste y blanca, con la que conquistó todos los títulos posibles. Tras confirmar su decisión, otra figura del equipo dejó en duda su continuidad. El mediocampista Leandro Paredes expresó el dolor que sintió al conocer la noticia de su compañero y reveló que su continuidad en el combinado nacional no está garantizada. "Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre", aseguró Paredes, en una rueda de prensa tras el entrenamiento de Boca.

"Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen", dijo sobre lo que representa Messi para la Argentina. Paredes confesó que siempre quiso tener al '10' como compañero y que la decisión de su retiro era algo que nadie quería enfrentar. "Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó". No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Recordó que durante los últimos días del Mundial ya habían hablado sobre el futuro de Leo y que mantuvieron muchas charlas en este tiempo sobre distintas cuestiones. "No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando", explicó.

POSIBLE RETIRO DE LA SELECCIÓN