Tras el retiro de Messi, otra figura de Argentina lo adelanta: "Es difícil que siga"

Leo Messi anunció su retiro de la selección argentina y dejará un tremendo vacío después de 21 años defendiendo la camiseta celeste y blanca, con la que conquistó todos los títulos posibles. Tras confirmar su decisión, otra figura del equipo dejó en duda su continuidad.
El mediocampista Leandro Paredes expresó el dolor que sintió al conocer la noticia de su compañero y reveló que su continuidad en el combinado nacional no está garantizada.
"Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre", aseguró Paredes, en una rueda de prensa tras el entrenamiento de Boca.
"Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen", dijo sobre lo que representa Messi para la Argentina.
Paredes confesó que siempre quiso tener al '10' como compañero y que la decisión de su retiro era algo que nadie quería enfrentar. "Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó".
Recordó que durante los últimos días del Mundial ya habían hablado sobre el futuro de Leo y que mantuvieron muchas charlas en este tiempo sobre distintas cuestiones. "No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando", explicó.
POSIBLE RETIRO DE LA SELECCIÓN
Por otro lado, Paredes fue sincero al reconocer que la salida de Messi podría influir en su propia decisión de seguir o no en la Albiceleste. "Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tomo", adelanta.
También dijo que el retiro del capitán no es el único motivo que lo condujo a un replanteo, sino también la sanción recibida tras la final del Mundial y la exigencia que supone seguir en la selección.
"Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también", sostuvo Paredes, que recibió 10 partidos de inhabilitación por parte de la FIFA por su participación en una pelea con los jugadores de España tras el partido definitivo del pasado 19 de julio en Nueva Jersey.