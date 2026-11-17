La Liga de Naciones de Concacaf se prepara para vivir su desenlace en marzo de 2027. Después de una intensa ronda de cuartos de final, las mejores selecciones de la región buscarán quedarse con el título en el Final Four, una instancia que tendrá como escenario el SoFi Stadium de Los Ángeles, California, Estados Unidos. México, vigente campeón del certamen, consiguió avanzar tras una eliminatoria complicada frente a Jamaica. El conjunto dirigido por Rafael Márquez tuvo que remontar la derrota sufrida en Kingston y encontró en el gol de visitante el argumento para sellar su boleto a la siguiente ronda, luego de igualar el marcador global.

La clasificación del Tri vuelve a colocar al fútbol mexicano entre los protagonistas de la competición, aunque el camino hacia una nueva corona tendrá obstáculos importantes. Estados Unidos, Canadá y Panamá también pelean como las principales potencias de la región y llegarán con la intención de conquistar el campeonato.

-- ASÍ SE JUGARÁN LAS SEMIFINALES --

El formato de competencia establece que los cuatro clasificados serán ordenados del primero al cuarto, tomando en cuenta los puntos obtenidos durante los cuartos de final, la diferencia de goles y los tantos anotados. De esa manera, el mejor ubicado se enfrentará al cuarto lugar, mientras que el segundo medirá fuerzas con el tercero. Estados Unidos terminó con seis puntos y una diferencia de goles de +8, después de vencer 6-0 a Haití en la ida y 2-0 en la vuelta. Canadá también sumó seis unidades, con una diferencia de +4, tras imponerse 3-2 y 4-1 a Guatemala. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Panamá acumuló cuatro puntos y una diferencia de +2, producto de un empate sin goles y una victoria 2-0 ante Curazao. México, por su parte, consiguió tres unidades y una diferencia de goles de cero, luego de perder 3-2 en Jamaica y ganar 1-0 en Monterrey.

Con ese ordenamiento, las semifinales serán Estados Unidos contra México y Canadá frente a Panamá. El choque entre mexicanos y estadounidenses se perfila como uno de los grandes atractivos de la fase final, por la rivalidad histórica que existe entre ambos combinados.

-- ¿CUÁNDO SE DISPUTARÁ EL FINAL FOUR? --

Concacaf estableció que el Final Four se disputará del 25 al 28 de marzo de 2027. Las semifinales están programadas para el jueves 25, mientras que el domingo 28 se celebrarán el partido por el tercer lugar y la gran final.

El SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, será el escenario de los cuatro compromisos. El recinto, uno de los más modernos de Estados Unidos, volverá a recibir una competición internacional de selecciones y será el punto de encuentro para los aficionados que quieran acompañar a sus equipos en la lucha por el campeonato. Los horarios específicos de los encuentros están pendientes de confirmación oficial. Concacaf también anunció que la venta general de entradas comenzará el 18 de noviembre de 2026.

-- FICHA INFORMATIVA --