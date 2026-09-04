Mientras Scaloni gana 2.6 millones, este será el salario de Gallardo en Ecuador

La Selección de Ecuador ya tiene encaminado a su nuevo entrenador. Marcelo Gallardo llegó a un acuerdo para convertirse en el técnico de la Tricolor y solo resta la oficialización por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol.
El argentino, uno de los entrenadores más reconocidos de Sudamérica, parecía alejarse del banquillo ecuatoriano en medio de las negociaciones, pero finalmente las partes lograron acercar posturas y Gallardo está listo para viajar a Ecuador para firmar su contrato.
Un dato que llama la atención es que, mientras Lionel Scaloni percibe alrededor de 2.6 millones de dólares al año como entrenador de Argentina, Marcelo Gallardo ganará 3.5 millones de dólares anuales al frente de Ecuador, es decir, unos 900,000 dólares más por año que el técnico campeón del mundo.
Las negociaciones no se limitaron al aspecto económico. También se discutieron diferentes temas deportivos y logísticos relacionados con el proyecto que Gallardo encabezará con Ecuador durante los próximos años.
El contrato del argentino será por todo el proceso de las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2030. De esta manera, Gallardo asumiría un proyecto de cuatro años al frente del combinado nacional.
El acuerdo contempla además una extensión automática del contrato si Ecuador consigue clasificarse al Mundial de 2030. La Tricolor tendrá en Gallardo a un entrenador con la misión de mantener al equipo entre los principales protagonistas de Sudamérica.
Gallardo tendrá su primera prueba al frente de Ecuador durante la próxima fecha FIFA de septiembre. El entrenador comenzará así una nueva etapa en su carrera, después de haber dirigido a River Plate y otros importantes clubes.
Uno de los asuntos que todavía está pendiente es la conformación de su cuerpo técnico. Existe la posibilidad de que Marcelo mantenga al mismo grupo de colaboradores que lo acompañó durante su última etapa en River Plate.
Sin embargo, también se analiza la posibilidad de que el argentino reduzca el número de integrantes de su equipo de trabajo para asumir este nuevo desafío al frente de una selección nacional. Con la llegada de Gallardo, Ecuador pone punto final a la búsqueda de entrenador después de la salida de Sebastián Beccacece. Durante el proceso también fueron mencionados otros nombres importantes.
Entre los candidatos que estuvieron en el radar de la Federación Ecuatoriana de Fútbol aparecieron Luis Zubeldía y Roberto Martínez, entre otros entrenadores que fueron considerados para ocupar el cargo.
Ecuador volverá a tener actividad durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. Corea del Sur y Japón aparecen como los posibles rivales de la Tricolor en los próximos amistosos.