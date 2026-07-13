Mourinho inicia pretemporada del Real Madrid con problemas: solo llegaron ocho

El Real Madrid arrancó este lunes la pretemporada bajo mínimos, con ocho jugadores disponibles para el primer entrenamiento de José Mourinho tras completar los reconocimientos médicos, a los que también acudieron los lesionados Éder Militao, Rodrygo Goes y Ferland Mendy. El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ha condicionado el inicio del trabajo del técnico portugués, que trece años después de poner fin a su primera etapa en el conjunto blanco (2010-2013) volvió a ponerse al frente con buena parte de la plantilla todavía concentrada con sus respectivas selecciones.

Para esta primera jornada, Mourinho sólo pudo contar con Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Andriy Lunin, Gonzalo García, Franco Mastantuono y Raúl Asencio. Militao, Rodrygo y Mendy también estuvieron presentes en la Ciudad Real Madrid para someterse a los reconocimientos médicos previos al comienzo de la pretemporada, aunque continuarán con sus respectivos procesos de recuperación al margen del grupo. En los próximos días, el técnico portugués irá recuperando efectivos de forma escalonada. Los primeros en incorporarse serán los jugadores cuyas selecciones ya han concluido su participación en el Mundial: Bernardo Silva (Portugal), Fede Valverde (Uruguay), Arda Güler (Turquía), Thibaut Courtois (Bélgica), Antonio Rüdiger (Alemania), Brahim Díaz (Marruecos), Denzel Dumfries (Países Bajos) y Vinícius Júnior (Brasil). No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Más tarde regresarán los futbolistas que aún siguen inmersos en el torneo y disputarán las semifinales esta semana: Jude Bellingham (Inglaterra), Aurélien Tchouaméni, Kylian Mbappé e Ibrahima Konaté (Francia) y Marc Cucurella (España).