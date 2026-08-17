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Un minuto fuera: Neymar es la primera víctima de la nueva norma en Brasil

El capitán del Santos tuvo que dejar el campo por un minuto luego de que su portero solicitara atención médica y el árbitro lo interpretara como pérdida de tiempo.

Un minuto fuera: Neymar es la primera víctima de la nueva norma en Brasil

Neymar, por su condición de capitán, tuvo que dejar el partido por un minuto por una sanción impuesta por el árbitro.

17 de agosto de 2026 a las 07:10

El Santos, liderado por Neymar, tuvo 20 minutos finales de inspiración y goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro, una victoria balsámica que permite al conjunto paulista abandonar la zona de descenso en el Brasileirao.

Entre el minuto 68 y el 81, Gabriel Barbosa 'Gabigol', Willian Arão y Luan Peres marcaron en el estadio de São Januário en una tarde aciaga del portero cruzmaltino Léo Jardim, que terminó el partido abucheado por su propia afición.

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Neymar, que parece haber olvidado sus problemas físicos, jugó los 90 minutos y participó en dos de los tres tantos de su equipo en este compromiso de la jornada 23 de la liga brasileña.

De las botas del '10 salieron los dos últimos goles del Santos. Primero, puso un centro mal despejado por Léo Jardim que marcó casi sin querer Ãrao en el 77'. Cuatro después, cobró una falta con potencia, Jardim bloqueó de forma defectuosa y Luan Peres cazó el rechace para poner el 0-3 definitivo.

SIN JUGAR POR UN MINUTO

Neymar también protagonizó un momento hasta ahora inédito en Brasil, al ser la primera víctima de una de las nuevas normas del Brasileirao.

El portero santista Gabriel Brazão solicitó atención médica, el árbitro interpretó que era para perder el tiempo y sancionó a Ney, por su condición de capitán, con un minuto fuera del terreno de juego.

La acción ocurrió en la primera parte cuando el partido todavía estaba sin goles. El silbante le pidió al capitán que abandonara el campo como castigo a su equipo, mientras el arquero le reclamaba al juez que no estaba perdiendo tiempo. Tras un un minuto fuera, el atacante regresó a la cancha.

Con 25 puntos en 22 partidos disputados, el Santos, dirigido por el técnico Cuca, atraviesa un buen momento deportivo. Se clasificó a cuartos de final de la Copa de Brasil, ganó al Macará ecuatoriano en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana y hoy abandonó la zona del descenso en el torneo local.

El próximo jueves jugará en Ecuador con el objetivo de sellar su billete para la próxima ronda del torneo de plata de la Conmebol.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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