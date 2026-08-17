Un minuto fuera: Neymar es la primera víctima de la nueva norma en Brasil

El Santos, liderado por Neymar, tuvo 20 minutos finales de inspiración y goleó por 0-3 al Vasco da Gama este domingo en Río de Janeiro, una victoria balsámica que permite al conjunto paulista abandonar la zona de descenso en el Brasileirao. Entre el minuto 68 y el 81, Gabriel Barbosa 'Gabigol', Willian Arão y Luan Peres marcaron en el estadio de São Januário en una tarde aciaga del portero cruzmaltino Léo Jardim, que terminó el partido abucheado por su propia afición.

Neymar, que parece haber olvidado sus problemas físicos, jugó los 90 minutos y participó en dos de los tres tantos de su equipo en este compromiso de la jornada 23 de la liga brasileña. De las botas del '10 salieron los dos últimos goles del Santos. Primero, puso un centro mal despejado por Léo Jardim que marcó casi sin querer Ãrao en el 77'. Cuatro después, cobró una falta con potencia, Jardim bloqueó de forma defectuosa y Luan Peres cazó el rechace para poner el 0-3 definitivo.

SIN JUGAR POR UN MINUTO

Neymar también protagonizó un momento hasta ahora inédito en Brasil, al ser la primera víctima de una de las nuevas normas del Brasileirao. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE El portero santista Gabriel Brazão solicitó atención médica, el árbitro interpretó que era para perder el tiempo y sancionó a Ney, por su condición de capitán, con un minuto fuera del terreno de juego. La acción ocurrió en la primera parte cuando el partido todavía estaba sin goles. El silbante le pidió al capitán que abandonara el campo como castigo a su equipo, mientras el arquero le reclamaba al juez que no estaba perdiendo tiempo. Tras un un minuto fuera, el atacante regresó a la cancha.

🚨 Nova regra do Brasileirão entra em cena em Vasco x Santos.



Gabriel Brazão precisou receber atendimento médico durante a partida e, pela nova regra, um jogador de linha do Santos teve que permanecer um minuto fora de campo após o atendimento ao goleiro.



O escolhido pela... — Gols do Brasileirão ⚽️🇧🇷 (@golsdobrasil1) August 16, 2026