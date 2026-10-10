Papu Gómez abandona Europa y sorprende con su nuevo equipo a sus 38 años

El campeón del mundo Alejandro 'Papu' Gómez tiene nuevo destino: jugará en el Forte Virtus de los Emiratos Árabes Unidos, club que compite en la Segunda División. Tras rescindir de forma anticipada su vínculo con el Calcio Padova de la Serie B de Italia, el experimentado mediocampista de 38 años armó las valijas y firmó su contrato para radicarse en Dubái, sumando un nuevo y exótico capítulo a su extensa carrera profesional.

Su paso por el fútbol italiano estuvo marcado por la adversidad. Luego de cumplir la sanción de dos años por dopaje que frenó su actividad a finales de 2023, Gómez había regresado a las canchas con la camiseta del Padova. Sin embargo, una persistente lesión en su tobillo derecho, que lo obligó a pasar por el quirófano, limitó drásticamente su continuidad, permitiéndole disputar apenas nueve partidos oficiales. Ante este escenario, el jugador y el club italiano acordaron una salida de mutuo acuerdo. Lejos de colgar los botines, el 'Papu' aceptó el desafío de la Segunda División de los Emirates Árabes Unidos. El Forte Virtus confía en que la jerarquía, visión de juego y la experiencia internacional del enganche argentino sean la pieza clave para liderar el proyecto futbolístico de la institución.

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