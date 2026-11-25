¿Qué precede a un evento de deporte o espectáculo?

La mayoría de las personas responderían:

■ Calentamiento

■ Entrenamiento

■ Régimen alimenticio estricto

■ Ejercicios de concentración

■ Junta de estrategia de juego



Todo eso es cierto. Pero algunos deportistas agregan puntos a esta lista. A veces, son rituales “de su cosecha”. Otras, son creencias que se han mantenido a lo largo del tiempo.



¿Será porque tienen algo de verdad detrás?

Qué suerte tienen los que no se bañan

Los jugadores de fútbol Fabián Estay y José Saturnino Cardozo importaron una tradición de Sudamérica al jugar para el Toluca en los años 90s:

“Bañarnos antes del partido te quitaba energías.”

¿La solución? Fácil: No se bañaban un día antes .



Este ritual se distingue de otros en que no depende de hacer algo. Depende de no hacer lo que harías normalmente.

Tejido protector

Nicolás Vikonis, durante su etapa como portero del Puebla, realizaba movimientos con sus manos frente a su portería. ¿Por qué? En sus propias palabras:

“Es un tejido protector del arco que siempre le pido a las energías superiores que me ayuden a cuidarlo”, dijo después de que el Puebla venciera 2 – 0 al Toluca.

Jugar para los vivos

No solo los jugadores tienen sus rituales. Lo mismo se puede decir de sus directores técnicos. He aquí un ejemplo muy interesante:

Marcelo Michel Leaño emplea rituales, aunque los usa como un medio para transmitir mensajes a sus allegados.



Martín Salcedo, quien fue su auxiliar, recuenta: “Él me invitó en la madrugada a ir a caminar por el panteón de Zacatepec.”



Durante el recorrido entre las tumbas, Leaño le dijo: “Es una desgracia que una plaza tan bonita, tan futbolera, tan emotiva, donde siempre ha habido mucha pasión, esta gente ya no pueda participar en este evento.”



Al día siguiente, previo al partido y tras preguntarle a Salcedo lo que experimentó en el panteón, Leaño se dirigió a los jugadores: “Vamos a ser unos leones, vamos a estar, vamos a participar por los que verdaderamente están vivos y pueden disfrutar este momento. Ustedes son muy afortunados de estar en esta situación.”



Ese día, ganaron el título ante León

Mejor que la taurina

A veces, todo está en la retención.

Y a veces, esa retención se lleva al extremo.



Lyoto Machida recupera hasta el último cuanto de sus nutrientes antes del combate, y lo hace... bebiendo su propia orina.



Como mínimo, demuestra la convicción de Machida a estar en su mejor forma para luchar. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

Tarde, pero sin sueño.

Phil Hellmuth, una leyenda del póker utiliza un ritual que probablemente le haya ayudado a ganarse el apodo de “Poker Brat”:



Cada que juega el póker de manera profesional, se registra y se sienta tarde a la mesa.



Puede que, como Leaño, esto tenga un propósito más allá de la aparente superstición. Tan es así, que muchos jugadores profesionales no lo consideran como un ritual personal.



Para ellos, se trata de la estrategia óptima para ganar torneos de póker.

Y entonces, ¿realmente sirven?

Sí, aunque no de la manera que piensas.

Estas prácticas, llamadas cábalas o rituales , son una forma de psicodrama. A través de estas rutinas precompetitivas , es posible entrenar al atleta a fin de, por ejemplo, reducir sus niveles de estrés.



Un jugador que se repite eso todos los días, y practica físicamente el acto, sentirá que tiene ese “extra” para echarle la mano durante la competencia.



Y, como su mente ya no está gastando energía y concentración en la ansiedad, ¡es probable que realmente le vaya mejor que sin el ritual!