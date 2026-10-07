Honduras vs Guatemala EN VIVO: hora y dónde ver el torneo UNCAF de FIFA Sub-16

La Selección Nacional Sub-16 de Honduras inicia oficialmente su camino este miércoles 7 de octubre en el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 2026. Bajo la dirección técnica del estratega Cristian Aleza, el combinado juvenil catracho salta a la cancha con la ilusión intacta y el firme objetivo de consolidarse como uno de los grandes protagonistas del certamen centroamericano. El esperado debut de la Bicolor está programado para las 3:00 de la tarde en las instalaciones del Estadio Nacional Las Delicias, ubicado en Santa Tecla, El Salvador. La escuadra nacional se medirá ante su similar de Guatemala en un duelo de alta intensidad donde los jóvenes futbolistas buscarán asegurar sus primeros tres puntos para comenzar con el pie derecho y darle una alegría a la afición hondureña.

Honduras ha quedado encuadrada en un exigente Grupo A junto a las selecciones de Guatemala, El Salvador y Belice. Pese a la competitividad del sector, el equipo dirigido por Aleza asume la responsabilidad con la misión clara de mostrar un fútbol ordenado y efectivo que le permita avanzar a la siguiente ronda de la competencia.

El certamen regional, que se extenderá del 7 al 13 de octubre en suelo salvadoreño, promete emociones fuertes de principio a fin. Mientras el grupo de Honduras define a sus clasificados, el Grupo B hará lo propio en una dura lucha compartida entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE



Tras el choque inaugural frente al cuadro guatemalteco, el calendario de la Bicolor no dará tregua en la fase de grupos. La representación hondureña completará su participación midiéndose ante Belice en la segunda fecha, para luego cerrar su andar en esta primera etapa ante el anfitrión, El Salvador. Los aficionados que deseen seguir el andar de la joven Bicolor podrán disfrutar de todos los partidos en vivo a través del canal oficial de YouTube de UNCAF Oficial. La mesa está servida para que la nueva generación del balompié hondureño demuestre su talento y busque la gloria en territorio centroamericano.





Convocatoria oficial de la Sub-16

-PORTEROS Nelson Palomo – Génesis FC -Alejandro Handal – Real España DEFENSAS Jean Rubí – Génesis FC Roger Castellanos – Platense JR Steven Ramos – Choloma Luis Carraccioli – POVOA Carlos Fiallos – Eagles Sport David Vásquez – Soledad Diego Espinoza – Los Ángeles -MEDIOCAMPISTAS Anthony Medina – Platense Lio Romero – Charlotte FC Josué Linares – Platense Keylor Maradiaga – Platense Keneth Meza – Figueres Andres Palma – UPN Daniel Ciguenza – Olimpia Lucas Lederhandler – Barcelona Aca. Marlon Caceres – Génesis FC DELANTEROS Said Canales – Motagua Kirian Manzano – Sant Andreu