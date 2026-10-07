Honduras vs Guatemala EN VIVO: hora y dónde ver el torneo UNCAF de FIFA Sub-16

La Selección Nacional Sub-16 de Honduras inicia oficialmente su camino este miércoles 7 de octubre en el Torneo UNCAF FIFA Forward Sub-16 2026. Bajo la dirección técnica del estratega Cristian Aleza, el combinado juvenil catracho salta a la cancha con la ilusión intacta y el firme objetivo de consolidarse como uno de los grandes protagonistas del certamen centroamericano.
El esperado debut de la Bicolor está programado para las 3:00 de la tarde en las instalaciones del Estadio Nacional Las Delicias, ubicado en Santa Tecla, El Salvador. La escuadra nacional se medirá ante su similar de Guatemala en un duelo de alta intensidad donde los jóvenes futbolistas buscarán asegurar sus primeros tres puntos para comenzar con el pie derecho y darle una alegría a la afición hondureña.
Honduras ha quedado encuadrada en un exigente Grupo A junto a las selecciones de Guatemala, El Salvador y Belice. Pese a la competitividad del sector, el equipo dirigido por Aleza asume la responsabilidad con la misión clara de mostrar un fútbol ordenado y efectivo que le permita avanzar a la siguiente ronda de la competencia.
El certamen regional, que se extenderá del 7 al 13 de octubre en suelo salvadoreño, promete emociones fuertes de principio a fin. Mientras el grupo de Honduras define a sus clasificados, el Grupo B hará lo propio en una dura lucha compartida entre Costa Rica, Panamá, Nicaragua y Puerto Rico.
Tras el choque inaugural frente al cuadro guatemalteco, el calendario de la Bicolor no dará tregua en la fase de grupos. La representación hondureña completará su participación midiéndose ante Belice en la segunda fecha, para luego cerrar su andar en esta primera etapa ante el anfitrión, El Salvador.
Los aficionados que deseen seguir el andar de la joven Bicolor podrán disfrutar de todos los partidos en vivo a través del canal oficial de YouTube de UNCAF Oficial. La mesa está servida para que la nueva generación del balompié hondureño demuestre su talento y busque la gloria en territorio centroamericano.
Convocatoria oficial de la Sub-16
-PORTEROS
Nelson Palomo – Génesis FC
-Alejandro Handal – Real España
DEFENSAS
Jean Rubí – Génesis FC
Roger Castellanos – Platense JR
Steven Ramos – Choloma
Luis Carraccioli – POVOA
Carlos Fiallos – Eagles Sport
David Vásquez – Soledad
Diego Espinoza – Los Ángeles
-MEDIOCAMPISTAS
Anthony Medina – Platense
Lio Romero – Charlotte FC
Josué Linares – Platense
Keylor Maradiaga – Platense
Keneth Meza – Figueres
Andres Palma – UPN
Daniel Ciguenza – Olimpia
Lucas Lederhandler – Barcelona Aca.
Marlon Caceres – Génesis FC
DELANTEROS
Said Canales – Motagua
Kirian Manzano – Sant Andreu