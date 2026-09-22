Luis Brevé confirma el legionario que perdió el vuelo a Honduras: "Lo retuvieron"

El gerente de selecciones de la Federación de Fútbol de Honduras (FFH), Luis Brevé, habló este día ante la prensa deportiva sobre las últimas novedades de la Selección Nacional, previo a los importantes compromisos que tendrá ante Surinam, Jamaica y Martinica por la Nations League 2026. El dirigente detalló el estado de los jugadores convocados y confirmó las próximas llegadas de los legionarios que se integrarán al grupo.

Brevé también explicó la situación de Nixon Cruz, quien estará fuera por dos semanas debido a su problema en la rodilla, además de referirse al imprevisto que retrasó la llegada de Alenis Vargas.

Asimismo, brindó detalles sobre la planificación de los viajes a Jamaica y Martinica, los entrenamientos y el uso de vuelos chárter para facilitar la logística de la Bicolor.

-Declaraciones de Luis Brevé-

-Novedades en la Selección de Honduras

Al medio día llega Jonathan Rubio, Deiby Flores y en la noche llega Luis Palma. Con Alenis Vargas, él tuvo un imprevisto en el vuelo de Estambul a Panamá, por lo cual lo redirigieron llega este marte por la noche a San Pedro Sula. La lesión de Nixon Cruz, si tiene un problema con su rodilla, ya ha tenido incidentes con el menisco y fue baja, y en su lugar llegó Jorge Álvarez a la conferencia. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE -¿Nixon fue evaluado por el cuerpo médico de la Selección Nacional o es informe de Real España?

A él lo evaluaron el domingo en San Pedro Sula, y nos enviaron el informe, pero todo concuerda con el historial médico que él tiene. Él ya ha padecido de esa rodilla, él ya se ha inflamado, le han sacado líquido, y entonces confirmamos en efecto que era la misma lesión, eso dos semanas parado. Ayer lo pudieron ver en la presentación del nuevo técnico de Real España, que anda un vendaje y no puede entrenar por dos semanas. -¿Qué viene para Honduras en estos días?

Ahorita tenemos entrenamientos hoy martes y mañana miércoles en el CAR (Centro de Alto Rendimiento del Olimpia), el jueves ya el entrenamiento oficial en el estadio, y el viernes ya jugamos el partido. Ya el primer entrenamiento con el equipo completo va a ser el miércoles, van a estar los 26 jugadores disponibles, y después ya sería el partido del viernes, a ver cómo nos va, esperemos sacar una victoria, y el sábado por la tarde ya estamos viajando a Jamaica.

-Decisión de quedarse en Jamaica y no viajar a Martinica con anticipación

Yo fui a finales de agosto a hacer una visita avanzada, una inspección del estadio y los hoteles, fui con Francis Hernández, el director deportivo, y nos dimos cuenta que en realidad Martinica no tiene las facilidades, la cancha no estaba en su mejor condición, entonces tomamos la decisión de quedarnos entrenando en un complejo de un equipo de la Liga de la Primera División de Jamaica. Nosotros jugamos el partido el lunes; martes y miércoles entrenamos en Jamaica, y el jueves llegamos a hacer solo el reconocimiento a Martinica, viernes jugamos, y sábado ya nos regresamos para Honduras. -Todo este tema de los charters para el Caribe ¿es complejo? ¿ya es un poco más fácil para ustedes? Aunque es costoso, por ejemplo el tema económico es bastante alto el presupuesto.

De un punto de vista logístico mucho más fácil el trabajo, porque inclusive llegar al aeropuerto, los jugadores solo llegan una hora antes, pasan seguridad y se suben al avión, las empresas uno puede disponer del horario, siempre y cuando no hayan problemas con los horarios de los aeropuertos, pero es mucho más fácil, sí, logísticamente es mucho más rápido, porque por ejemplo, llegar a Jamaica es vía Miami o Panamá, llegar a Martinica es dormir en Estados Unidos, entonces para una delegación deportiva no tiene sentido, pero sí es mucho más costoso, como usted lo menciona. Si hacemos una comparativa de llegar comercial a llegar charter, es más del doble el costo de volar en vuelos charter. -Y tema del viaje, ¿cómo es?

El avión tiene su autonomía para hacer estos vuelos largos, entonces hacemos vuelo directo Palmerola-Kingston el día 26, después el primero de octubre vuelo directo Kingston-Fort de France-Martinica y el el día 3 vuelo directo Fort de France-Palmerola, ese es el vuelo más largo, es como 3 horas, pero todos los vuelos son directos, entonces no hay que hacer paradas de reabastecer combustible ni nada por el estilo.