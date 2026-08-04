Futbolista hondureño sorprende y se despide del Barcelona: "Ha sido un orgullo"

El defensor hondureño José Alfredo Rodríguez puso punto final a una importante etapa en su carrera futbolística al anunciar oficialmente su salida de la cantera del FC Barcelona, apenas unas semanas después de representar a la Selección Sub-20 de Honduras en el Campeonato de Concacaf. El espigado zaguero zurdo, considerado una de las promesas del fútbol hondureño, confirmó la noticia a través de un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde agradeció al club catalán por los años de formación que vivió en La Masia, una de las academias más prestigiosas del mundo.

Rodríguez, quien se caracteriza por su fortaleza física, buen juego aéreo y una salida limpia con el balón desde el fondo, cerró así un ciclo en el que no solo creció como futbolista, sino también en el ámbito personal. "Hoy me toca despedirme de lo que, hasta el día de hoy, han sido probablemente los mejores años de mi vida. Me marcho de un club en el que crecí, aprendí y evolucioné, no solo como futbolista, sino también como persona", escribió el defensor en el inicio de su carta de despedida. El futbolista también explicó que ha llegado el momento de asumir nuevos desafíos en su carrera deportiva: "Ha llegado el momento de tomar nuevos retos y emprender un camino diferente. Afronto esta nueva etapa con la misma ilusión, compromiso y pasión que me han acompañado desde el primer día, con el objetivo de seguir creciendo dentro y fuera de la cancha", expresó. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En su mensaje, Rodríguez dedicó palabras de agradecimiento a todas las personas que formaron parte de su proceso en el Barcelona: "Quiero agradecer profundamente al FC Barcelona, a sus entrenadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, trabajadores del club y, especialmente, a mis compañeros, con quienes compartí momentos inolvidables. Más que compañeros, me llevo amigos que formarán parte de mi vida para siempre", señaló. Asimismo, destacó el orgullo que representó defender los colores del conjunto azulgrana durante su etapa formativa: "Me voy con el corazón lleno de gratitud por cada experiencia vivida, cada aprendizaje y cada recuerdo construido durante estos años. Ha sido un orgullo vestir estos colores y representar este escudo. Gracias, FC Barcelona, por brindarme la oportunidad de cumplir un sueño y formar parte de esta gran familia. Les deseo el mayor de los éxitos hoy y siempre. Hasta pronto. ¡Visca el Barça!", concluyó.