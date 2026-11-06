Jacob Valeriano: el "Matador" catracho que brilla en USA y sueña con la Bicolor

A fuerza de grito de gol, un sangre hondureña se ha convertido en la estrella y admiración de las reservas del equipo Red Bulls Next Pro de la MLS, club en el que en la décadada de los 90 brilló el exfutbolista catracho Amado Guevara. Su nombre es Jacob Valeriano Zambrano, quien con 14 años de edad anda en boca de todos, por sus habilidades que muestra en la cancha, su gran liderazgo y su olfato de gol. Fue integrado a la academia del equipo de la Gran Manzana desde que tenía 10 años y ahora se ha convertido en el terror de los porteros contrarios en competencias juveniles.

El 2025 vivió su momento sublime, convirtió 39 goles y dio 9 asistencias, lo que que valió para que en julio pasado el equipo Hoffeheim de Alemania le hiciera una invitación especial a uno de sus campamentos donde no defraudó: convirtió dos goles y sirvió dos asistencias en el partido en que le dieron oportunidad. Esa gran actuación fue vista por los los escauteadores del Mainz de la Bundesliga que le hicieron la invitación de 10 días para que entrene con las divisiones menores del equipo de la Bendesliga, sin embargo el Red Bulls deberá de dar antes el OK. Cadenas internacionales como ESPN se han acercado para hacerle reportajes tras sus grandes actuaciones con el equipo newyorquino.

Jacob es hijo de Élmer Javier Valeriano, un catracho nacido en Choloma y de Vera Zambrano, una limeña de corazón.El chico es ambidiestro, juega como centro delantero, pero también lo ha hecho con buen suceso de extremo o como un 10.Europa también ha sido testigo de su clase, Jacob fue gran protagonista, destacó en un torneo en Malta anotando 8 goles, entre sus víctimas la Juventus de Italia y el Torino de ese mismo país. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE

En una competencia es Islas Caymán terminó recibiendo el premio MVP, hizo cuatro goles y le ganaron 4-1 la final al Inter de Miami de Thiago Messi, hijo de Lionel Messi. Inolvidable esa competencia para él porque alcanzó la categoría de crack al convertir un golazo a lo panenka que provocó un estruendo de los aficionados y un sonoro aplauso."Me encanta jugar fútbol, lo disfruto. Juego todos los días, amo este deporte", comenta el jóven. Luego muy emocionado no tiene problemas para definirse, "soy un goleador nato, con buena técnica en velocidad y tengo liderazgo". Su espejo es Cristiano Ronaldo. "Admiro a Cristiano porque es un goleador, además un líder muy positivo. Con mi identidad trato de imitar algunas de sus cualidades, creo que salvando las distancia mi fútbol se parece mucho al de él". Del fútbol hondureño admira a Ántony "Choco" Lozano y a Luis Palma. Es seguidor del Real Madrid de España y del Real España de Honduras."Como todo jóven tengo sueños, quiero jugar fútbol profesional algún día. Mi otro sueño es jugar para la Selección de Honduras porque soy hondureño, siento ese país por mis padres".

Estados Unidos ya lo convocó a dos campamentos de sus selecciones menores y Jacob ha asistido, pero quizás no lo ha disfrutado. "Es que yo soy come baleadas, lo que sueño y deseo es jugar con Honduras".

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