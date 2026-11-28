El FC Cincinnati, noveno y peor clasificado del Este, eliminó este sábado al Nashville SC, campeón del Supporters' Shield, tras ganar por 1-0 en el segundo partido de su serie de primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, para pasar a las semifinales de la Conferencia Este.



Cincinnati ya había dado la sorpresa en el primer duelo, al ganar por 1-0 en el campo del Nashville. Este sábado, con el partido sin goles, Samuel Gidi decidió en el minuto 88.

Gidi apareció en el área, recibió un pase del brasileño Evander y marcó con su primer toque.

El equipo de Ohio había llegado a los 'playoffs' tras eliminar el 19 de noviembre al Orlando City del francés Antoine Griezmann por 3-1 en el partido de comodines.

Evander firmó dos goles y una asistencia en ese encuentro, y Gidi cerró el marcador a cinco minutos del final.

Cincinnati visitará ahora al Charlotte FC, que eliminó este sábado al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski. La semifinal será a partido único