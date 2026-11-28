El FC Cincinnati, noveno y peor clasificado del Este, eliminó este sábado al Nashville SC, campeón del Supporters' Shield, tras ganar por 1-0 en el segundo partido de su serie de primera ronda de los 'playoffs' de la MLS, para pasar a las semifinales de la Conferencia Este.
Cincinnati ya había dado la sorpresa en el primer duelo, al ganar por 1-0 en el campo del Nashville. Este sábado, con el partido sin goles, Samuel Gidi decidió en el minuto 88.
Gidi apareció en el área, recibió un pase del brasileño Evander y marcó con su primer toque.
El equipo de Ohio había llegado a los 'playoffs' tras eliminar el 19 de noviembre al Orlando City del francés Antoine Griezmann por 3-1 en el partido de comodines.
Evander firmó dos goles y una asistencia en ese encuentro, y Gidi cerró el marcador a cinco minutos del final.
Cincinnati visitará ahora al Charlotte FC, que eliminó este sábado al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski. La semifinal será a partido único
Gidi apareció en el área, recibió un pase del brasileño Evander y marcó con su primer toque.
El equipo de Ohio había llegado a los 'playoffs' tras eliminar el 19 de noviembre al Orlando City del francés Antoine Griezmann por 3-1 en el partido de comodines.
Evander firmó dos goles y una asistencia en ese encuentro, y Gidi cerró el marcador a cinco minutos del final.
Cincinnati visitará ahora al Charlotte FC, que eliminó este sábado al Chicago Fire del polaco Robert Lewandowski. La semifinal será a partido único.
Andy Najar fue titular en ambos partidos, pero en ninguno pudo hacer su magia a pesar de jugarlo todo. Bryan Acosta en cambio ingresó demasiado tarde al 90” cuando ya habia poco que hacer tras el gol de los locales que cayó al 88'.
LA BURLA DEL CINCINNATI
Cincinnati no dudó en burlarse en redes sociales con lo de los puntos históricos que hizo Nashville en la temporada regular.
"Solo vamos a invertir esos rapidito", mientras se ve como le dan vuelta al récord de puntos.