El BATE Borisov, el club más laureado en la historia del fútbol de Bielorrusia, consumó este sábado su primer descenso a la Segunda División tras empatar 1-1 en casa ante el FC Isloch Minsk Raion. En la última jornada de la Liga Premier de Bielorrusia 2026, el conjunto auriazul necesitaba imperiosamente una victoria para eludir la zona roja; sin embargo, tras adelantarse en el marcador, un penal ejecutado por Aleksandr Butko a un minuto del final sentenció la igualdad y condenó al equipo a terminar en el penúltimo puesto de la tabla con 25 puntos en 30 fechas, a solo dos unidades de la salvación.

La caída representa un golpe sin precedentes para una institución acostumbrada a la gloria doméstica y europea, donde presume de 15 títulos de liga, incluidos 13 campeonatos consecutivos entre 2006 y 2018, y múltiples participaciones en la fase de grupos de la Champions League. A pesar de haber conquistado la Copa de Bielorrusia en este mismo 2026 y disputado las rondas previas de la Conference League, la profunda crisis financiera y deportiva terminaron por pasarle factura al plantel dirigido por Vitaliy Rogozhkin.

FUTURO INCIERTO DE 'YÍO' PUERTO

En medio de este amargo desenlace estuvo Erick 'Yío' Puerto, quien ingresó de cambio al minuto 81 cuando su equipo aún sostenía la ventaja parcial. El atacante hondureño, de 24 años, cierra así su primera experiencia como legionario en el fútbol europeo, donde llegó a mediados de temporada procedente del Platense de Puerto Cortés tras destacar como goleador en la Liga Nacional. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Durante su semestre en Bielorrusia, Puerto disputó un total de 16 compromisos oficiales con la camiseta del BATE Borisov, aportando dos goles y tres asistencias. Aunque logró adaptarse progresivamente al entorno y sumó convocatorias con la Selección de Honduras, el rendimiento colectivo del equipo y la falta de contundencia ofensiva marcaron una etapa sumamente compleja en lo deportivo.