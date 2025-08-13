¿Dónde comprar los boletos para el juego de tiktokers entre Honduras vs El Salvador?

La ciudad de San Pedro Sula vivirá un evento histórico este viernes 22 de agosto cuando se enfrenten las selecciones de tiktokers de <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/honduras-vs-el-salvador-revancha-tiktokers-futbolista-liga-nacional-pide-convocatoria-HK26979871" target="_blank">Honduras y El Salvador</a></b> en un vibrante encuentro que acaparará la atención de miles de personas.En el partido de ida disputado el pasado viernes 8 de agosto del presente año fueron los salvadoreños los ganadores de ese compromiso. El mismo se celebró en el estadio Las Delicias de Santa Tecla y terminó con un <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/farandula/el-salvador-vs-honduras-en-vivo-hora-canal-influencers-convocados-supremo-jugar-partido-tiktokers-LO26933888" target="_blank">marcador de 3-2</a></b> a favor de los "guanacos".