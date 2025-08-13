¿Dónde comprar los boletos para el juego de tiktokers entre Honduras vs El Salvador?

La ciudad de San Pedro Sula vivirá un evento histórico este viernes 22 de agosto cuando se enfrenten las selecciones de tiktokers de Honduras y El Salvador en un vibrante encuentro que acaparará la atención de miles de personas. En el partido de ida disputado el pasado viernes 8 de agosto del presente año fueron los salvadoreños los ganadores de ese compromiso. El mismo se celebró en el estadio Las Delicias de Santa Tecla y terminó con un marcador de 3-2 a favor de los "guanacos".

Para la vuelta ya todo está definido. El juego se llevará a cabo en el mítico estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula de nuestro país y hoy mismo salieron a la venta los boletos para los aficionados que quieran disfrutar del espectáculo. Los mismos se pusieron a la venta en línea, a través de la página web de Smartticket y se pueden comprar en el siguiente link: https://acortar.link/M8t0RG