¿Dónde comprar los boletos para el juego de tiktokers entre Honduras vs El Salvador?

El primer partido lo ganaron los salvadoreños 3-2 y se viene la revancha en San Pedro Sula

    Los tiktokers de Honduras y El Salvador se volverán a enfrentar, esta vez será en San Pedro Sula.
2025-08-13

La ciudad de San Pedro Sula vivirá un evento histórico este viernes 22 de agosto cuando se enfrenten las selecciones de tiktokers de Honduras y El Salvador en un vibrante encuentro que acaparará la atención de miles de personas.

En el partido de ida disputado el pasado viernes 8 de agosto del presente año fueron los salvadoreños los ganadores de ese compromiso. El mismo se celebró en el estadio Las Delicias de Santa Tecla y terminó con un marcador de 3-2 a favor de los "guanacos".

Para la vuelta ya todo está definido. El juego se llevará a cabo en el mítico estadio Francisco Morazán de la ciudad de San Pedro Sula de nuestro país y hoy mismo salieron a la venta los boletos para los aficionados que quieran disfrutar del espectáculo.

Los mismos se pusieron a la venta en línea, a través de la página web de Smartticket y se pueden comprar en el siguiente link: https://acortar.link/M8t0RG

El aficionado solo deberá ingresar a la página, hacer clic sobre el evento y seguir los pasos que el mismo sistema le irá brindando para poder agregar el método de pago, ya sea tarjeta de crédito o débito.

Cabe destacar que el precio de las entradas es de 50 lempiras en sol y 100 lempiras en sombra. Adultos y niños pagan el boleto completo para poder ingresar al coloso sampedrano.

Supremo, uno de los tiktokers y organizadores del evento, anunció que este miércoles salieron a la venta 10,000 tickets y en las próximas horas se estarían habilitando los otros 7,000 para hacer un total de 17,000 cupos.

Para los aficionados que no puedan adquirir su boleto online, el día del evento también se estarán vendiendo boletos en las taquillas del estadio Morazán. El juego arranca a las 7:00 de la noche, por lo que se recomienda a los asistentes llegar temprano para evitar colas.

