Edrick Menjívar habla de posibles fichajes en Olimpia y defiende a “Buba”: “Aquí cada fin de semana se tiene que revalidar el CV”

- LO QUE DIJO -

Se viene una nueva temporada, ¿seguir con el invicto es el principal objetivo?

Tenemos un gran plantel, el torneo pasado no hicimos refuerzos y el equipo se vio muy bien. Más allá de todo eso el profesor ha conciliado un buen grupo, todos nos respetamos, todos competimos, luchamos por el mismo objetivo. El tema del invicto es muy temprano para ir pensando en eso, el éxito de nosotros es que todos los partidos los tomamos como una final, independientemente de quién es el rival, los miramos a todos de la misma manera, seguramente, si este torneo, seguimos con esa mentalidad, las cosas van a salir bien.

Está claro que todos le apuntarán al Olimpia, ¿cuál es el tope?

Todos los equipos nos quieren destronar, de quitarnos el campeonato. Como dijo el profe, al principio es difícil decir “vamos a quedar campeó invicto”. A medida que van pasando las jornadas uno lo va viendo más realidad, más cuando fueron llegando las instancia finales. Nos reunimos, lo hablamos y dijimos “Pucha, se puede lograr, estamos a cuatro partidos de ese objetivo”, el equipo lo logró.

¿Cómo se mantiene la ambición para seguir ganando títulos?

Primero que todo somos un grupo ganador, creo que siempre queremos más, siempre queremos demostrar que no somos conformistas con los resultados. Más allá de la afición exigente y directiva exigente, aquí en Olimpia cada fin de semana se tiene que revalidar el currículum, en cada torneo. Aquí cada vez que viene otro torneo tenés que presentarle a la gente, a la directiva, el campeonato, no esperamos menos.

Este plantel le ajusta para torneos internacionales, ¿da bronca no poder estar para el choque ante Costa Rica?

Sí ajusta, este torneo no jugamos competencia internacionales por lo que pasó, pero si tuviéramos que jugarlo, este plantel ajusta. El torneo pasado los otros equipos se reforzaron, nosotros no hicimos contrataciones, igual sacamos el objetivo de quedar campeón. En referencia a la Selección, uno siempre quiere jugar, estar ahí, quiere lograr cosas importantes, duele no estar.