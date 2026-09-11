Estrella Roja vs Platense EN VIVO: hora y dónde ver la Liga Nacional

La séptima jornada del Torneo Apertura 2026-2027 de la Liga Nacional comienza este viernes con un atractivo enfrentamiento en Danlí, donde Estrella Roja recibirá a Platense en el estadio Marcelo Tinoco. Ambos equipos llegan urgidos de sumar después de sufrir derrotas en la fecha anterior frente a Olimpia y Marathón, respectivamente. El conjunto danlidense afronta este compromiso con la obligación de reaccionar tras el duro golpe sufrido ante los verdes. Estrella Roja fue superado ampliamente por Marathón y terminó cayendo 5-0, por lo que ahora buscará hacer valer su condición de local para recuperar confianza y volver a celebrar una victoria en el campeonato.

Platense, por su parte, también necesita levantar cabeza luego del revés sufrido en Comayagua ante Olimpia. El equipo porteño permanece en la parte baja de la clasificación y sabe que conseguir los tres puntos en Danlí sería fundamental para comenzar a alejarse del sótano y cambiar el panorama que atraviesa en el certamen. El duelo, sin embargo, representa un desafío importante para los visitantes, ya que Estrella Roja ha mostrado un buen funcionamiento durante sus partidos como local. Los danlidenses intentarán aprovechar el respaldo de su afición y las condiciones de su cancha para imponer su ritmo ante un Platense que tendrá que mejorar considerablemente si pretende salir con puntos.