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Héctor Vargas asume como nuevo entrenador del CD Choloma y habla del duro reto

El técnico Héctor Vargas llega al Choloma después de finalizar su etapa con Leones HT6 de la Liga de Ascenso a finales de 2025

Héctor Vargas asume como nuevo entrenador del CD Choloma y habla del duro reto

El entrenador Héctor Vargas firma su contrato del CD Choloma junto al nuevo presidente del club, Geovany Rivas, quien estará liderando el proyecto.

 Foto cortesía: CD Choloma
18 de junio de 2026 a las 11:02

El experimentado entrenador argentino Héctor Vargas volverá a dirigir en la Liga Nacional de Honduras tal como lo adentó Diario DIEZ. Este jueves, el CD Choloma confirmó oficialmente su contratación como nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026.

A través de sus redes sociales, el conjunto maquilero anunció la llegada del estratega sudamericano, quien ocupará el puesto que dejó vacante Carlos “Chato” Padilla y se convertirá en el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo de la institución.

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Tras conseguir la salvación la temporada anterior, la dirigencia cholomeña decidió apostar por la experiencia de uno de los técnicos más reconocidos del fútbol hondureño. El objetivo es claro: convertir al equipo en un rival competitivo y pelear por un histórico boleto a la liguilla.

El “León de Formosa” continúa ampliando su extenso recorrido en el balompié catracho, donde es considerado el entrenador que más clubes ha dirigido en la máxima categoría.

El entrenador del CD Choloma, Héctor Vargas, durante su presentación junto a los nuevos dirigientes del cuadro maquilero.

El entrenador del CD Choloma, Héctor Vargas, durante su presentación junto a los nuevos dirigientes del cuadro maquilero.

 (Fotos cortesía: CD Choloma)

La pretemporada del equipo cholomeño arrancará el próximo 22 de junio en el estadio Rubén Deras. Ese mismo día también se espera que el club anuncie oficialmente a su nuevo presidente.

Vargas llega al Choloma después de finalizar su etapa con Leones HT6 a finales de 2025. Aunque manejó propuestas de otros equipos hondureños e incluso del fútbol guatemalteco, el técnico optó por un proyecto que le permitirá permanecer cerca de su familia en San Pedro Sula.

El entrenador argentino cuenta con una amplia trayectoria en Honduras, donde conquistó títulos de Liga Nacional con Olimpia y Marathón. Además, ha dirigido a clubes como Platense, Victoria, Vida, Hispano y Real Sociedad, acumulando experiencia tanto en la lucha por campeonatos como en batallas por la permanencia.

Ahora, el desafío para Vargas será diferente: llevar al Choloma a consolidarse en la primera división y dar el paso que la afición maquilera tanto anhela, competir por los puestos de privilegio en el fútbol hondureño.

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Redacción web
Heber Betancourt

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