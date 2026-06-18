Héctor Vargas asume como nuevo entrenador del CD Choloma y habla del duro reto

El experimentado entrenador argentino Héctor Vargas volverá a dirigir en la Liga Nacional de Honduras tal como lo adentó Diario DIEZ. Este jueves, el CD Choloma confirmó oficialmente su contratación como nuevo director técnico para el torneo Apertura 2026. A través de sus redes sociales, el conjunto maquilero anunció la llegada del estratega sudamericano, quien ocupará el puesto que dejó vacante Carlos “Chato” Padilla y se convertirá en el encargado de liderar el nuevo proyecto deportivo de la institución.

Tras conseguir la salvación la temporada anterior, la dirigencia cholomeña decidió apostar por la experiencia de uno de los técnicos más reconocidos del fútbol hondureño. El objetivo es claro: convertir al equipo en un rival competitivo y pelear por un histórico boleto a la liguilla. El “León de Formosa” continúa ampliando su extenso recorrido en el balompié catracho, donde es considerado el entrenador que más clubes ha dirigido en la máxima categoría.