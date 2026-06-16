Emanuel Cuello: fichaje por Olimpia y su promesa: "Prefiero hablar dentro de la cancha"

Emanuel Cuello vivirá su primera experiencia en el fútbol centroamericano y lo hará vistiendo la camisa de nada más y nada menos que de Olimpia, por lo que el reto es bastante grande para el polifuncional uruguayo que llega procedente del fútbol argentino. Diario Diez se contactó con el charrúa para conocer sobre él y sus habilidades deportivas. El zurdo de 31 años reveló quien lo convenció para que se diera el movimiento, habló de la misión que tiene al llegar al país y mencionó que estará atento a un jugador de Motagua en especial. “Es una responsabilidad grande y linda. Pero yo siempre digo que juego para mi hija. Esa es la realidad. Es mi vida y juego para ella. Sé que, si me va bien a mí, también le va a ir bien a ella. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y hay que trabajar mucho. Los objetivos después se dan. Obviamente es una responsabilidad llevar esta camiseta, pero la vamos a afrontar de buena manera”, comentó Cuello.

LA ENTREVISTA

¿Cómo ven a Uruguay para esta Copa del Mundo?

Uruguay lo vemos bien. Sabemos la clase de jugadores que tenemos. Sinceramente, contamos con futbolistas de primer nivel mundial, que están compitiendo en equipos muy importantes. Tenemos una selección que va a dar de qué hablar. Como dijo un colega, por ahí salimos cuatro veces campeones. No es por desmerecer a los demás, pero también hay que tener un poco de orgullo. Te consultaba por el tema de Marcelo Bielsa, que dejó por fuera a un jugador como Luis Suárez. ¿Cuánto le puede afectar a Uruguay no tener a un goleador tan referente como lo es Lucho?

Se ha perdido un poco ese peso arriba. Suárez es un jugador muy reconocido mundialmente y más por todo lo que ha hecho en la selección, pero son procesos que vienen avanzando y el técnico optó por otras alternativas. Así que apoyaremos a los que están. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Emanuel, hablando sobre tu fichaje en Olimpia, ¿qué expectativas tenés?

Me han hablado muy bien del equipo, sinceramente. De la hinchada, de su gente y de la responsabilidad que implica llevar esta camiseta. Estoy muy agradecido. Vengo con muchas ganas de trabajar, aprender y aportar al equipo. Prefiero hablar dentro de la cancha, así que voy a dar lo mejor de mí para ayudar al equipo y cumplir sus objetivos. ¿Has hablado con Eduardo Espinel, que te conoce anteriormente, o será la primera vez que establecerás comunicación con él?

No he hablado con él. Sinceramente, lo he enfrentado varias veces cuando dirigía distintos equipos acá en Uruguay, pero nunca hemos conversado. Espero verlo pronto y poder charlar sobre los objetivos que quiere que cumpla dentro de la cancha. LEA TAMBIÉN: Altas y bajas de equipos de la Liga Nacional de Honduras para el Apertura 2026 Como extranjero, en Olimpia muchos pasan sin pena ni gloria. Otros se han ganado un lugar importante representando bien los colores del club. ¿Cómo tomás esa responsabilidad de vestir la camiseta del equipo más grande de Honduras y uno de los más importantes de Centroamérica?

Es una responsabilidad grande y linda. Pero yo siempre digo que juego para mi hija. Esa es la realidad. Es mi vida y juego para ella. Sé que, si me va bien a mí, también le va a ir bien a ella. Estoy muy agradecido por esta oportunidad y hay que trabajar mucho. Los objetivos después se dan. Obviamente es una responsabilidad llevar esta camiseta, pero la vamos a afrontar de buena manera. ¿Has visto algo de la afición olimpista?

No soy mucho de usar las redes sociales, por lo general no ando mucho en eso. Pero sí sé de la gente que lleva a la cancha y eso hay que hacerlo valer cuando juguemos de local. Espero que la gente pueda acompañarnos y también brindarles lo que se merecen. ¿Cómo se dio tu fichaje?

La realidad es que yo estaba en Argentina y me llamó mi representante, Daniel Gutiérrez. Me dijo que había una propuesta del Club Olimpia. Obviamente lo analicé con mi familia y nos gustan los desafíos. Conozco a Mulet, estuve hablando mucho tiempo con él y construimos una buena relación cuando jugamos juntos en Cerro. También hablé con Emanuel Hernández, con quien compartimos vestuario. Así que no dudé, di el sí de inmediato. Acá estamos, listos para afrontar los desafíos y trabajar. Siempre perfil bajo, pero con la frente en alto.

Y Olimpia es un equipo que usualmente suele estar en finales y también ganarlas. ¿Eso te motivó aún más para venir a un club ampliamente ganador?

Más bien. En lo deportivo, el club es un gigante, como le dicen, que está acostumbrado a ganar y eso hay que hacerlo valer. A la hora de decidir, obvio que sí influyó, porque me gustan los desafíos, me gusta ir para adelante y me caracterizo por eso mismo. La verdad que estamos muy contentos, tanto yo como mi familia. Es raro que laterales uruguayos lleguen al fútbol hondureño. ¿Te motiva ser uno de esos pocos jugadores que vienen a Honduras con la posibilidad de dejar una huella importante?

Sí, olvídate. Me motiva muchísimo. Es una linda oportunidad de poder dejar una huella en el club. Uno siempre aspira a más y hoy me encuentro acá con ustedes y con Olimpia. Estoy agradecido en todo sentido y esperemos estar a la altura, ganar una copa, dos o tres, pero ganarlas y sentirse ganador siempre. La Liga Hondureña es una competición que suele complicársele a muchos extranjeros. ¿Qué esperás del fútbol hondureño y qué percepción tienen en Uruguay sobre este campeonato?

Es un fútbol complicado, muy físico y rápido, según me han comentado mis compañeros. Pero también es un fútbol lindo. Me han dado las mejores recomendaciones. No creo que sea tan trabado como acá en Uruguay, donde sinceramente el fútbol es muy cerrado. Capaz que allá sea más dinámico. Pero al final, en todos los campeonatos es parecido: el que menos errores comete es el que gana. El que mantiene el arco en cero siempre tiene posibilidades. La liga es competitiva y esperamos estar a la altura. Como te dije, todos los partidos serán distintos y tendremos que ir paso a paso. También está la Copa Centroamericana, un torneo que a Olimpia se le ha negado en los últimos años y que es una exigencia para el club. ¿Qué te han comentado sobre eso?

Sí, me han comentado. Justamente lo hablé con Mulet, que me dijo que es una copa que te exigen ganar. Esperemos estar a la altura y ojalá podamos conseguirla. El fútbol es muy difícil y cambiante, así que nos trazaremos esos objetivos con el grupo y esperamos poder llevarle esa copa a la hinchada y al club, que se lo merece. ¿Qué te han dicho de la Ultra Fiel y de toda la afición olimpista en general?

Me han hablado de una hinchada que acompaña siempre, como sucede en los equipos grandes. Es así. La gente exige resultados y cuando estás en una institución grande tenés que darlos. A veces podés jugar bien o mal, pero los resultados son los que mandan. Ojalá nos pueda ir bien sinceramente y podamos responder a esas expectativas. ¿Cuándo llegas a Honduras?

El domingo por la mañana ya tengo que estar en el aeropuerto de Carrasco y llegaré a Honduras más o menos por la tarde o la noche. ¿Venís con tu familia?

Primero voy solo hasta instalarme. Calculamos una o dos semanas y después viajarán mi señora y mi hija, que tiene cinco años. Andamos juntos para todos lados y son quienes me acompañan siempre, tanto en las buenas como en las difíciles.