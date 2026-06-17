Confirmado: Héctor Vargas vuelve y tiene nuevo equipo en la Liga Nacional

Un viejo lobo de la talla de don Héctor Vargas regresará a la Liga Nacional para ocupar uno de los 11 o 12 banquillos del torneo Apertura 2026. El estratega sudamericano es el personaje que más equipos ha dirigido en nuestro país y la lista se acrecienta.

El León de Formosa será el encargado de cubrir el lugar que dejo el técnico Carlos ‘Chato’ Padilla en el CD Choloma. Con su llegada los cholomeños esperan que su experiencia lo conviertan en un club que pueda competir y meterse por primera vez a una leguilla desde su ascenso.