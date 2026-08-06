Jeaustin Campos recibe dos refuerzos clave para enfrentar al peligroso Génesis FC

Real España recibió una inyección de optimismo de cara a la segunda jornada del torneo Apertura 2026. El conjunto aurinegro recuperó a dos futbolistas importantes para el compromiso frente al Génesis FC: el delantero Eddie Hernández y el mediocampista Nixon Cruz. El técnico costarricense Jeaustin Campos podrá volver a contar con Nixon Cruz, quien cumplió el partido restante de la sanción de cuatro encuentros que arrastraba desde el torneo anterior. El volante se perdió el debut frente al Platense, pero ya está habilitado para regresar al equipo.

Cruz es considerado uno de los jugadores con mayor calidad técnica dentro del plantel aurinegro gracias a su capacidad para manejar el balón y generar juego ofensivo. Sin embargo, también ha sido protagonista por su temperamento, una situación que le ha costado varias expulsiones en las últimas temporadas. La otra gran noticia para la "Máquina" es el regreso de Eddie Hernández. El experimentado goleador dejó atrás la lesión que sufrió durante la pretemporada y que le impidió participar en la contundente victoria 3-0 sobre Platense en la primera jornada del campeonato.

