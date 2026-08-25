Las altas y bajas de Marathón para la "final" ante Real Estelí en Copa Centroamericana

Marathón realizó este martes su último entrenamiento previo al decisivo duelo contra Real Estelí por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, en una sesión marcada por la lluvia que cayó sobre San Pedro Sula y que podría convertirse en otro factor para el partido de este miércoles en el Estadio Francisco Morazán.
El equipo dirigido por Silvio Rudman se ejercitó bajo condiciones climáticas complicadas, mientras terminaba de preparar un encuentro en el que no tiene margen de error. El Monstruo Verde está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final del torneo internacional.
La práctica también dejó novedades importantes en cuanto a la convocatoria. Alberth Elis, Yairo Moreno, Henry Figueroa y César Samudio volvieron a formar parte de la delegación de Marathón y están disponibles para el trascendental compromiso frente al conjunto nicaragüense.
Sin embargo, no todos recibieron buenas noticias. José “Pajarito” Aguilera no estará listo para el encuentro, mientras que Nayrobi Vargas continúa trabajando de manera diferenciada alrededor de la cancha, por lo que tampoco estará presente ante Real Estelí.
Con la lluvia como protagonista durante el último entrenamiento, Marathón cerró su preparación consciente de lo que hay en juego. El conjunto sampedrano necesita quedarse con los tres puntos ante Real Estelí y esperar que los resultados del grupo le permitan conseguir el boleto a la siguiente ronda.
La cita será este miércoles en el Estadio Morazán, donde el Monstruo Verde afrontará una auténtica final. Ganar es la única vía para seguir soñando con los cuartos de final de la Copa Centroamericana.