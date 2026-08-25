Las altas y bajas de Marathón para la "final" ante Real Estelí en Copa Centroamericana

Marathón realizó este martes su último entrenamiento previo al decisivo duelo contra Real Estelí por la última jornada de la fase de grupos de la Copa Centroamericana, en una sesión marcada por la lluvia que cayó sobre San Pedro Sula y que podría convertirse en otro factor para el partido de este miércoles en el Estadio Francisco Morazán.

El equipo dirigido por Silvio Rudman se ejercitó bajo condiciones climáticas complicadas, mientras terminaba de preparar un encuentro en el que no tiene margen de error. El Monstruo Verde está obligado a ganar para mantener vivo el sueño de avanzar a los cuartos de final del torneo internacional.