Platense vs Motagua EN VIVO: Maynor Arzú perdona el primero del tiburón en el Excélsior

¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL PLATENSE VS MOTAGUA! 6': ¡SALVADÓN DE ORTIZ! Solani Solano sacó un tremendo zurdazo que ataja sin mayor problema el guardián del Motagua Luis Ortiz. 5': Juan Ignacio Martínez, técnico de Real España, anda en el Estadio Excélsior viendo el cotejo entre Motagua vs Platense.



2': ¡POR ARRIBA! Maynor Arzú arma un jugadón que pasa por encima de la cabaña de Luis Ortiz. Perdonó Platense. ¡SE MUEVE LA PELOTA EN EL ESTADIO EXCÉLSIOR!

ASÍ SALE MOTAGUA: 22- Luis Ortiz; 35- Cristopher Meléndez, 34- Giancarlo Sacaza, 36- Valerio Marinacci, 17- Clever Portillo; 8- Denis Meléndez, 33- Emilio Izaguirre, 34- Jordan García, 23- Alejandro Reyes, 21- Jesús Batiz; 19- Rodrigo de Olivera. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE ASÍ SALE PLATENSE: 1. Merlin Bonilla, 3. Rubén García, 13. Maylor Arzú, 14. Eduardo Urbina, 16. Avner Portillo, 19. Gabriel Canahuati, 21. Brandon Santos, 22. Cristhian Gutiérrez, 23. Manuel Alberto, 27. Anthony García y 30 Edwin Solano. El Estadio Excélsior se viste de gala esta tarde para albergar uno de los duelos más atractivos y con mayor historia del balompié catracho. Platense recibe a Motagua en el choque correspondiente a la jornada 10 del Torneo Apertura 2026. Ambos conjuntos llegan con urgencias muy distintas, pero con la misma obligación de sumar los tres puntos, aunque el equipo escualo necesita ganar como sea para salir de las últimas posiciones.

Para Platense, el partido representa mucho más que un triunfo. El 'Tiburón' arrastra una pesada losa en su propio patio: acumula 9 partidos consecutivos sin poder vencer a Motagua en Puerto Cortés, registrando un saldo adverso de 2 empates y 7 derrotas.

LA PREVIA DEL PARTIDO

La última vez que la afición porteña celebró una victoria ante las águilas en el Excélsior se remonta al año 2019. El antecedente más fresco en este escenario dictaminó un triunfo azul por 0-1 el pasado mes de marzo. Por su parte, Motagua se presenta en el Puerto consolidado en la cuarta posición de la tabla. A pesar de la exigencia del torneo local, el estratega Javier López podría mover sus piezas y plantear un once inicial alternativo con varias rotaciones.

¿La razón? El 'Ciclón' tiene la mirada fija en el plano internacional, ya que la próxima semana abrirá las semis de la Copa Centroamericana enfrentando al Alajuelense de Costa Rica, un duelo de alta intensidad que requiere el máximo descanso posible de sus figuras habituales. Ante esta situación se abre una ventana de oportunidad inmejorable para que Platense intente dar el zarpazo frente a su gente.

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