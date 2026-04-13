Liga Hondubet

Real España anuncia que no usará más el FVS/VAR en la Liga Nacional y revelan la razón: "Nunca sirve para nada"

El asistente técnico del Real España, Hugo Viegas, confirmó la decisión.

  • Real España anuncia que no usará más el FVS/VAR en la Liga Nacional y revelan la razón: Nunca sirve para nada
2026-04-13

El Real España no la pasa bien en el epílogo de las vueltas regulares del Clausura 2026. El equipo de Jeaustin Campos sumó tres juegos sin conocer el triunfo tras empatar 1-1 frente a la UPNFM.

Tras la paridad en Choluteca, en conferencia de prensa Hugo Viegas, asistente técnico de la máquina, compareció ante la suspensión de Jeaustin y fue enfático en las molestias que siguen existiendo en el Real España respecto a las decisiones arbitrales.

Viegas confirmó en la rueda de prensa que el equipo sampedrano no usará más las dos tarjetas que el FVS/VAR les da a los cuerpos técnicos para revisión de jugadas y explicó el motivo.

Daniel Otero revela futuro de Lavallén y aclara tema indisciplina: "Deberían estar dormidos a las 11:00 pm y estaban en..."

"Nosotros las tarjetas que nos dan no las usamos, le diré a Jeaustin que no las presentemos, siempre que las presentamos a favor nunca sirve para nada; en la jugada está más que evidente que hay un contacto. Hay opción de gol, y el árbitro dice que es leve", dice Viegas referente a uan acción de penal que alegó en los minutos finales que el árbitro central Julio Güity definió que no había infracción.

"Le voy a decir al cuarto árbitro que no me entregue más las tarjetas y que las guarden porque nosotros no las usamos nunca a favor", afirmó el asistente técnico del Real España, visiblemente molesto por estas acciones.

Unirme al canal de noticias
Redacción web
Redacción Diez

Equipo de redacción de diez.hn
Real España
|