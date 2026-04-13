Real España anuncia que no usará más el FVS/VAR en la Liga Nacional y revelan la razón: "Nunca sirve para nada"

El <b>Real España </b>no la pasa bien en el epílogo de las vueltas regulares del Clausura 2026. El equipo de <b>Jeaustin Campos</b> sumó tres juegos sin conocer el triunfo <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/liganacionaldehonduras/real-espana-upnfm-resumen-mejores-jugadas-video-goles-clausura-2026-OA30129869" target="_blank">tras empatar 1-1 frente a la UPNFM.</a></b>Tras la paridad en Choluteca, en conferencia de prensa Hugo Viegas, asistente técnico de la máquina, compareció ante la suspensión de Jeaustin y fue enfático en las molestias que siguen existiendo en el Real España respecto a las decisiones arbitrales.Viegas confirmó en la rueda de prensa que el equipo sampedrano no usará más las dos tarjetas que el <b>FVS/VAR</b> les da a los cuerpos técnicos para revisión de jugadas y explicó el motivo.