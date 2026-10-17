  1. Liga Nacional

Recorte y definición de crack: el golazo de Jeffry Miranda con Motagua frente a Platense

El mediocampista ingresó de cambio en el triunfo de Motagua sobre Platense firmando una linda anotación en el Excélsior de Puerto Cortés.

17 de octubre de 2026 a las 16:52

Motagua le pegó 2-0 a Platense y volvió a la cima del triunfo y lo hizo con dos lindas anotaciones, una de ellas de crack, y lo hizo Jeffry Miranda, quien ingresó en el complemento para sentenciar el encuentro y darle los tres puntos al azul.

Corría el minuto 81 cuando Miranda recibió la pelota dentro del área; controló el balón con elegancia, recortó a la izquierda para sacar un bombazo bien colocado para vencer la estirada del portero del Tiburón que no pudo hacer nada.

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Es una de las primeras anotaciones de Miranda con el conjunto azul en Liga Nacional. Y la afición del Ciclón que llegó al Excélsior disfrutó de una de las mejores anotaciones que van en el campeonato Apertura, pues mostró su técnica depurada.

Miranda ha sido parte de la Selección Nacional en este proceso que dirige el español José Francisco Molina. Hizo su debut en el amistoso frente a Argentina en junio y se ha ganado la confianza del técnico del Azul que también le ha dado muchas oportunidades.

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El primer gol de Motagua fue obra de Aaron Barrios quien abrió el marcador de cabeza, también en el complemento donde los azules ganan para retomar confianza en el campeonato nacional y en la Copa Centroamericana donde estarán enfrentando a la Liga Alajuelense el próximo jueves. La ida será en el Chelato Uclés.

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Redacción DIEZ

Equipo de periodistas, editores y diseñadores especializados exclusivamente en el área deportiva, con un conocimiento profundo del fútbol hondureño e internacional.

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