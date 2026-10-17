Recorte y definición de crack: el golazo de Jeffry Miranda con Motagua frente a Platense

Motagua le pegó 2-0 a Platense y volvió a la cima del triunfo y lo hizo con dos lindas anotaciones, una de ellas de crack, y lo hizo Jeffry Miranda, quien ingresó en el complemento para sentenciar el encuentro y darle los tres puntos al azul.

Corría el minuto 81 cuando Miranda recibió la pelota dentro del área; controló el balón con elegancia, recortó a la izquierda para sacar un bombazo bien colocado para vencer la estirada del portero del Tiburón que no pudo hacer nada.