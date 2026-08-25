Saíd rompe el silencio sobre las polémicas del clásico: "Si no está esa toma..."

El árbitro internacional hondureño Saíd Martínez rompió el silencio tras la polvareda desatada por sus decisiones en el clásico sampedrano que finalizó 1-1 entre Marathón y Real España. "El Matemático", considerado uno de los colegiados referentes de la Concacaf y mundialista en United 2026, explicó a detalle los dos pasajes que encendieron los reclamos de la dirigencia aurinegra.

En primera instancia, el silbante de 35 años justificó la tarjeta roja mostrada al defensor panameño de la Máquina, Daniel Aparicio, quien dejó a su equipo en inferioridad numérica tras insultarlo directamente sobre el terreno de juego. "Ya días no me pasaba que alguien me faltara el respeto de esa manera. Allí está escrito en el informe qué fue lo que me dijo. Pensó que no lo iba a expulsar, pero yo no le falto el respeto a nadie porque no me gusta que me lo falten a mí", declaró Martínez a un medio televisivo en Tocoa, Colón. En el acta, el juez detalló que el jugador lo llamó "estúpido".