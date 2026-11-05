LA TABLA: Génesis amarga a Real España y Motagua celebra en pleno Apertura 2026

El Real España tenía la victoria asegurada en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, pero el Génesis tenía otros planes y le arrancó un empate 1-1 de forma agónica gracias a un tanto de Carlos Arzú. La Máquina aurinegra acariciaba con las manos el segundo puesto de la tabla general, una posición que Motagua le había arrebatado el pasado miércoles tras vencer a Estrella Roja.

Con la igualdad final, el conjunto dirigido por Juan Ignacio Martínez sumó 28 puntos y alcanzó a las águilas, quedándose con las ganas de apoderarse en solitario de esa casilla, mientras el Olimpia observa todo desde el primer lugar con 32 unidades. Este tropiezo inesperado deja al Real España con la obligación absoluta de ganar en la próxima fecha y esperar un tropiezo del León si quiere recuperar terreno en la pelea por el liderato. No hemos podido validar su suscripción. ¡Gracias por suscribirte ! Hemos enviado un correo de confirmación a tu bandeja de entrada. Por favor, ábrelo y completa el proceso para activar tu suscripción. Recuerda: en algunos casos el correo puede llegar a la carpeta de spam o correo no deseado. Si no lo ves en tu bandeja principal, revisa allí y márcalo como seguro para no perderte nuestras novedades. Acepto las condiciones y recibir tus newsletters. SUSCRIBIRSE Del otro lado, el punto sabe a oxígeno puro para el Génesis, que llegó a 12 unidades y se aferra matemáticamente al sueño de la liguilla, aunque el boleto luce complicado y dependerá de una combinación de resultados.

Choloma e Independiente empataron

A pesar de que necesitaban la victoria para seguir aspirando a la liguilla, Choloma e Independiente empataron 0-0 en el estadio Rubén Deras. Este resultado hace que ambos pierdan terreno de cara a la clasificación, Choloma se quedó con 14 unidades e Independiente con 12.