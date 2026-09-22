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Copa Messi: Leo anuncia la fecha y los equipos que participarán en el torneo

La Copa Messi acogerá en octubre a las mejores canteras del mundo en Miami

Copa Messi: Leo anuncia la fecha y los equipos que participarán en el torneo

El certamen tendrá lugar nuevamente en Miami entre el 25 de octubre y el 1 de noviembre de 2026
22 de septiembre de 2026 a las 15:42

Lionel Messi anunció este martes la segunda edición de la 'Messi Cup' (Copa Messi), un torneo que reunirá del 25 de octubre al 1 de noviembre a 16 de las mejores canteras del mundo en Miami, y que en su edición inaugural coronó a River Plate como campeón.

"La 'Messi Cup', aún más grande! 16 clubes de 9 países. Reuniendo de nuevo a los mejores jóvenes talentos del mundo. El juego de hoy, los jugadores del mañana", publicó el astro argentino en su Instagram, junto a un video con imágenes del último torneo.

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Entre los participantes de esta nueva edición figuran los equipos sub-16 de Inter Miami, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Boca Juniors o River Plate.

El resto de equipos incluye al Ajax, Inter de Milán, Benfica, Palmeiras, Newell's Old Boys, Flamengo, Independiente del Valle y UE Cornellà, este último, equipo español propiedad de Messi.

"Estamos muy contentos de ver cómo crece el torneo y de poder reunir a jugadores de tantos grandes clubes del mundo para que compitan, compartan y, sobre todo, disfruten del fútbol", aseguró Messi en un comunicado.

El Nu Stadium, estadio del Inter Miami, será el escenario de varios de los encuentros, según el comunicado, que reveló que el calendario y otros detalles se darán a conocer próximamente.

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River Plate se llevó la primera edición tras vencer al Atlético de Madrid por 2-0 en la final, disputada el pasado 14 de diciembre en el Chase Stadium.

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Agencia EFE
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